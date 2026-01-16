O družstevní byty na kraji Brna nemají mladé rodiny zájem, obsadí je singles

Marek Osouch
  5:52aktualizováno  5:52
Plánované družstevní byty na Kamenném vrchu v Brně politici prezentovali jako snazší cestu pro mladé rodiny a páry, které řeší společné soužití. Jenže jak se ukázalo, o alternativu k tradiční hypotéce není velký zájem, naopak více než půlka jednotek zůstává nezamluvená. „Pro ty, kteří chtějí mít děti, jsou některé byty malé,“ přiznává nyní náměstkyně primátorky Karin Podivinská (dříve ANO).
Fotogalerie2

V brněnské Novém Lískovci plánuje město velkou výstavbu. Podle urbanistické studie tam může vzniknout až 550 bytů v 35 domech a 130 rodinných domků. | foto: Tomáš Zlámal

Takřka nikdo se logicky nechtěl uvázat na povinných patnáct let užívání k bytu o velikosti 2+kk, jehož plocha se pohybuje kolem 40 či 50 metrů čtverečních. V plánu jich je přitom více než stovka. O větší třípokojové nebo čtyřpokojové jednotky je naopak větší zájem. Ani ty ale nejsou dosud rozebrané. „Aktuálně má rezervační smlouvu uzavřenou 144 žadatelů,“ podotýká Radka Loukotová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Jeden z největších rezidenčních projektů v Brně se zhruba 675 byty se teď staví mezi Sportovní a Reissigovou ulicí.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

To je méně než polovina z plánovaných 334 bytů v této lokalitě. Zastupitelé Brna proto nově umožnili i lidem, kteří žijí sami, požádat si o tento druh bydlení. Podle náměstkyně to řada z nich zkoušela, na základě předchozích pravidel ale zájemci na byty nedosáhli, protože neměli partnera. „Právě tyto malé byty budou vhodné pro singles,“ míní Podivinská.

Od schválení změny na počátku prosince se jich přihlásilo 44. Rovněž tedy nejde o žádnou extrémně vysokou poptávku, což může být dáno i tím, že singles musejí brát alespoň 60 tisíc korun hrubého, aby splnili pravidla. „Je to požadavek banky, aby se jednalo o bonitní klienty, kteří neohrozí celý projekt tím, že přestanou platit,“ vysvětluje náměstkyně.

Brno je s výstavbou družstevních bytů stále na začátku, předbíhá jej soukromník

Jediní, kdo s úpravou pravidel na zasedání nesouhlasili, byli opoziční zastupitelé za SPD. Považujeme za nelogické,aby byly i větší byty určeny jednotlivcům. Ty mají primárně sloužit párům a rodinám s dětmi,“ říká zastupitel Leoš Prokeš s tím, že se celý projekt při současných cenách vzdaluje původní myšlence.

S bydlením pro mladé přišlo vedení Brna v roce 2018, dosud ale žádný byt reálně nevznikl. Každopádně město už nemíní čekat, až obsadí všechny jednotky, a brzy chce prostřednictvím založeného družstva vyhlásit tendr a vybrat stavební firmu. „Vyhlášení by radní měli řešit ještě teď v lednu,“ avizuje Loukotová s tím, že vítěz dostane na starost všech 23 budov. Letos, tedy v roce komunálních voleb, by se tak po mnoha letech slibů konečně mohlo začít stavět.

O třetinu levnější

Na rozdíl od obecních bytů Brno nad těmi družstevními nezíská absolutní kontrolu. Jednotliví žadatelé se totiž stanou členy, tedy podílníky družstva, ve kterém už dnes figuruje právě také město. Zároveň si družstvo jakožto obchodní společnost sjedná u banky úvěr na výstavbu.

Náklady magistrát odhaduje na 97 tisíc korun za metr čtvereční, přičemž developerské ceny v oblasti se podle Podivinské pohybují kolem 150 tisíc. Družstevní byt by tak měl být při jednoduchém výpočtu zhruba o třetinu levnější, než je běžné na komerčním trhu.

Za pět let přibylo jen osm městských bytů. Brněnské sliby střídá rezignace

Nakonec ale na Kamenném vrchu nejspíš nebudou všechny byty družstevní, tři plánované bytové domy s 54 jednotkami město z nabídky nakonec vyřadilo. „Zvažujeme, že bychom si je ponechali a nabízeli je jako obecní bydlení pro mladé páry, které nemají tak vysoký příjem, aby mohly dosáhnout na družstevní byt. Navíc tímto způsobem zmizí patnáctiletý závazek, takže si po čase mohou najít cokoliv jiného,“ přibližuje náměstkyně brněnské primátorky.

Cestu družstevního bydlení vedle pronájmu zkoušejí kromě Brna i sami developeři, když se jim s rostoucími cenami nedaří všechny byty prodat do osobního vlastnictví.

Firma Impera už má takřka hotovou hrubou stavbu družstevního bytového domu v brněnském Králově Poli se 150 byty, ve Čtvrti pod Hády tuto formu nabízí brněnská developerská společnost Trikaya u 57 bytů. Většinu už udala, takže si zmíněný model velmi pochvaluje. Je tak možné, že jej v budoucnu opět zvolí. „Družstevní byt je ideální řešení pro ty, kteří chtějí vlastní bydlení, ale nedosáhnou na hypotéku,“ popisuje šéf společnosti Trikaya Dalibor Lamka.

Na začátku zájemce musí „pouze“ složit členský vklad ve výši dvaceti procent ceny bytu. Zbývající čtyři pětiny už může družstvu postupně splácet podobně jako hypotéku a v budoucnu pak získat byt do osobního vlastnictví.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

O víkendu si můžete vyzkoušet jízdu na sněžných bruslích nebo mazlivou zvířecí jógu se štěňátky

Francouzský buldoček, ilustrační snímek (29. června 2017)

Třetí lednový víkend přináší nevšední sportovní zábavu, netradiční jógu, oblíbené Lego, přednášky či hudební zážitky s jazzem i klezmerskými melodiemi.

16. ledna 2026

Polička spustí opravy zimního stadionu

ilustrační snímek

Město Polička může na jaře zahájit největší investiční akci roku, opravu zimního stadionu. Do soutěže na opravu za zhruba 65 milionů korun se přihlásil jediný zájemce, kterého radní na začátku týden...

16. ledna 2026  6:18

O družstevní byty na kraji Brna nemají mladé rodiny zájem, obsadí je singles

V brněnské Novém Lískovci plánuje město velkou výstavbu. Podle urbanistické...

Plánované družstevní byty na Kamenném vrchu v Brně politici prezentovali jako snazší cestu pro mladé rodiny a páry, které řeší společné soužití. Jenže jak se ukázalo, o alternativu k tradiční...

16. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Nemocnice začínají omezovat návštěvy, prudce rostou počty respiračních infekcí

Ilustrační snímek

Frýdecko-místecká nemocnice tento týden jako první v Moravskoslezském kraji omezila návštěvy. Důvodem je nepříznivá epidemiologická situace, prudce rostou počty nemocných akutními respiračními...

16. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEO: Netekla voda, tak se sprchovali venku v mrazu. Hasiči z Týna jsou hitem

Na stanici v Týně nad Vltavou netekla voda, tak se hasiči sprchovali venku na...

V pondělí zasahovali jihočeští hasiči u rozsáhlého požáru skladové haly v Plané u Českých Budějovic. Vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, škodu na materiálu odhadli na 19 milionů. Mnohem...

16. ledna 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Film, který rozdělil Česko. Dědictví se nyní vrací v obnovené premiéře

Bohumil Stejskal – nejikoničtější role Bolka Polívky

Kultovní snímek Věry Chytilové s názvem Dědictví aneb Kurvahošigutntag patří k nejvýraznějším a nejcitovanějším českým filmům posledních třiceti pěti let. Hlášky z tohoto snímku zlidověly a určitě...

16. ledna 2026  5:12

V Rakovníku se podařilo vrátit na koleje vykolejený vagon, provoz je obnoven

ilustrační snímek

Hasiči Správy železnic dnes v Rakovníku vrátili na koleje vagon nákladního vlaku, který ve středu odpoledne vykolejil při posunování. Událost se obešla bez...

15. ledna 2026  19:09,  aktualizováno  19:09

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která...

15. ledna 2026  20:32

Šestnáctiletý čelí obvinění z pokusu o vraždu, v podchodu pobodal bezdomovce

Policejní zásah ve škole na pražském Žižkově (5. prosince 2025)

V pátek krátce po 23. hodině, se podchod pod Hlávkovým mostem v Praze stal dějištěm brutálního útoku. Policisté z místního oddělení Letná dorazili na místo jako první poté, co obdrželi hlášení o...

15. ledna 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

Stanice Chodov

Stanice Chodov

Nový informační systém na Chodově.

vydáno 15. ledna 2026  19:39

Stanice Pankrác

Stanice Pankrác

Obousměrná tramvaj na Pankráci.

vydáno 15. ledna 2026  19:39

Stanice Chodov

Stanice Chodov

Nový informační systém na Chodově.

vydáno 15. ledna 2026  19:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.