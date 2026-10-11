Držitel Thálie Salvadori rád vzpomíná na roli Chaplina, cenu vnímá jako milník

Muzikálový herec Městského divadla Brno Marco Salvadori, jenž získal Thálii za titulní roli v inscenaci Winton, vnímá ocenění jako významný milník. V jeho každodenní práci divadelního herce se ale nic nemění. Vnější ocenění pomůže, ale vnitřní jistota se musí opírat právě o poctivou hereckou práci, uvedl Salvadori, jenž rád vzpomíná třeba na roli v inscenaci Chaplin nebo v absolventském představení Figarka. Aktuálně se připravuje na světovou premiéru muzikálu Carmen, příběh z New Yorku od španělských autorů, která se v Brně uskuteční 24. října, řekl v rozhovoru s ČTK.
Postavu britského zachránce židovských dětí z Československa Nicholase Wintona budoval Salvadori s režisérem Petrem Gazdíkem s důrazem na subtilnost, lidskost a civilnost. "Nechtěli jsme dělat jeho podobiznu nebo ukazovat, jaký byl, ale spíš pracovat s představou tohoto člověka. Já jsem si říkal, že je to úředník, ale má charisma," řekl jedenatřicetiletý Salvadori.
Přestože ocenění vnímá jako významný milník, jeho přístup k profesi zůstává stejný. "Je to nejprestižnější divadelní cena v Česku, ale nic se nemění v tom ohledu, že stále musím umět texty, musím vědět, co hraji, a musím provést svou práci stejně," uvedl Salvadori.
V rozhovoru Salvadori zavzpomínal i na své začátky a srdeční úlohy na jevišti. Zmínil svůj první počin v Městském divadle, muzikál Duch, kde s pouhými dvěma větami zažíval obrovský stres. Zásadní a vtipnou školou pro něj byla absolventská role hraběte Almavivy v inscenaci Figarka, při jejíž premiéře se mu stresem klepaly ruce.
Za dosud nejmilejší pracovní zkušenost pak označil ztvárnění Charlieho Chaplina v režii Stanislava Moši. Podrobně studoval pohybový slovník i fyziognomii slavného komika. "Role Chaplina mi ukázala, kde mám rezervy i silnější stránky a jak pracovat s textem," popsal Salvadori.
Důležitým tématem je pro rodáka z Kroměříže také zvládání stresu a vysokých nároků, které na herce divadelní prostředí klade. V tenzi totiž podle jeho zkušeností není člověk schopen dobrého výkonu. V posledních třech letech začal na sobě pracovat i terapeuticky, což mu pomohlo lépe přijímat případné chyby na jevišti. "Nejsme doktoři, nikoho nezabijeme. Herectví je o tom, že náš nástroj je tělo, které občas nechce spolupracovat," uvedl Salvadori. Podle něj vnější ocenění pomůže, ale vnitřní jistota se musí opírat o samotnou práci.
Salvadori byl přijat na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně ještě při studiích na gymnáziu v Kroměříži a stálým členem muzikálového souboru Městského divadla Brno se stal v roce 2017. Mimo Wintona ztvárnil řadu dalších rolí, například v inscenacích Horečka sobotní noci nebo Drahý Evane Hansene. V budoucnu by si rád vyzkoušel například roli Jeana Valjeana v Bídnících.