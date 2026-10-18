Držitelce Thálie Herfortové aplaudoval plný sál domovského divadla

Plný sál Městského divadla Brno dnes aplaudoval herečce Zdeně Herfortové, která před dvěma týdny získala Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Kolegové jí na oslavu připravili benefici. Ředitel Stanislav Moša o ní hovořil jako o herecké aristokratce, bývalý člen souboru Jiří Dvořák označil Herfortovou za nevyčerpatelný zdroj energie.
"Kdyby náhodou někdy nefungovaly Dukovany, tak stačí najít chladicí věž pro Zdenu Herfortovou a Česko bude mít energie dostatek," uvedl Dvořák. Z někdejších opor Městského divadla dnes přišly také Jitka Čvančarová a Petra Jungmanová.
Jedenaosmdesátiletá Herfortová je celoživotně věrná brněnským divadlům. Po studiích na JAMU nastoupila do Mahenovy činohry Státního divadla, v roce 1992 přešla do Divadla bratří Mrštíků, nynějšího Městského divadla Brno. Podle Moši to byl smělý krok, který významně pomohl při budování značky, a hlavně duše Městského divadla. Sama Herfortová dnes svůj domovský soubor označila za jedno z nejlepších evropských divadel.
Benefice měla podobu kvízu, ve kterém týmy složené z herců a hereček odpovídaly na otázky ze života a umělecké dráhy Herfortové. Vítěz se měl stát Zdenou 2.0, tedy nástupcem či nástupkyní Herfortové. Benefice však skončila konstatováním, že Herfortová je provždy jenom jedna.
Ve své kariéře ztvárnila Herfortová přes 150 postav v činohrách, operetách i muzikálech. Za výkon v roli Alžběty Anglické získala Cenu Thálie za rok 1995. V užší nominaci byla také za statkářku Gurmyžskou v inscenaci Les a šarlatánku Odu Mae v muzikálu Duch. Úspěšné inscenace dnes připomněly ukázky z archivu a také vybraná muzikálová čísla v podání mladších kolegyň a kolegů.
Dlouholetá opora Městského divadla si zahrála v desítkách filmů, především televizních, a také v seriálech, třeba Četnických humoreskách. Veselé historky z natáčení však dnes vyprávět nechtěla, prý se jí to málokdy podaří, a tak to raději nedělá.
Působila i jako pedagožka na JAMU, kde vedla ateliér muzikálového herectví. "Zdena Herfortová, to je herecká aristokracie a ušlechtilost. Tomu všemu učila své žáky i kolegyně," řekl Moša o herečce, která je také držitelkou Ceny Františka Filipovského za mistrovství v dabingu. Svůj hlas propůjčila například Jane Fondové a Claudii Cardinalové.
V Městském divadle Herfortová stále vystupuje v roli paní Vařekové v inscenaci Bylo nás pět a v úloze paní Hradské v muzikálu My Fair Lady (ze Zelňáku). Opustit jeviště se zatím nechystá. Podle kolegů by se klidně mohla stát první držitelkou Thálie za celoživotní mistrovství, která cenu ještě poté znovu získá za nějakou mimořádnou roli.