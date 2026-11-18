„Policisté shromáždili dostupné podklady, vyslechli zainteresované osoby a vyžádali si součinnost ČŠI. Její zprávu měli při posuzování případu k dispozici,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.
Kriminalisté se zabývali také případnou odpovědností dospělých, kteří měli v době incidentu na děti dohlížet. K překročení zákonných povinností však podle nich nedošlo. „Policisté šetření ukončili a věc uložili,“ doplnil Vala.
Událost se stala v září na zahradě mateřské školy. Několik dětí tam podle videozáznamu kopalo do čtyřletého chlapce, šlapalo po něm a při útoku se střídalo. V době incidentu přitom na zahradě pobývalo zhruba šedesát dětí, zatímco část personálu se fotografovala. Pedagogové si napadení zprvu nevšimli.
Ve hře je i odvolání
Právě nedostatečný dohled nad dětmi označila Česká školní inspekce za závažné selhání. „V době, kdy děti pobývaly na školní zahradě, došlo k fyzickému napadání jednoho z chlapců, kterého si pedagogičtí pracovníci zprvu nevšimli. Takové pochybení nelze považovat za přijatelné bez ohledu na četnost obdobných situací,“ uvedla mluvčí inspekce Anna Brzybohatá.
Inspekce ředitelce školy stanovila lhůtu k přijetí odpovídajících opatření. Ta už inspektory písemně informovala, jak hodlá zjištěné nedostatky napravit. Kontrolní protokol dostal také zřizovatel, tedy město Dubňany.
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Po útoku dětí na čtyřletého hocha školka zavedla změny, incident řeší inspekce
„Při další inspekční činnosti ČŠI ověří, zda přijatá opatření škola skutečně realizuje a vedou k nápravě,“ vysvětlila Brzybohatá. Termín další kontroly bude inspekce plánovat také s ohledem na závažnost zjištěných nedostatků.
Případ může mít i personální dohru. Školský zákon totiž umožňuje inspekci navrhnout odvolání ředitele, pokud zjistí závažné nedostatky v jeho činnosti. Zřizovatel může k takovému kroku přistoupit také z vlastního podnětu. Samotné zjištění pochybení však automatické odvolání neznamená. Záleží mimo jiné na okolnostech případu, odpovědnosti vedení školy a schopnosti zajistit nápravu. O případném odvolání rozhoduje zřizovatel.
Chlapec se do školky zatím nevrátil
Napadený chlapec podle vyjádření otce pro zpravodajský server Novinky.cz od incidentu do školky stále nechodí. Utrpěl pohmožděniny a podle rodiny si odnesl také psychické následky. Jeho stav se ale postupně zlepšuje.
„Přestal se večer počůrávat. Přestal se budit a řvát strachy,“ popsal otec změny v synově chování.
Rodina podle něj dosud nedostala od školky omluvu. Otec uvedl, že se chce nejprve sejít se starostkou a ředitelkou zařízení, než rozhodne o dalším postupu. Případ proto nepovažuje za uzavřený.