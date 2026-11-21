Mezi Slavkovem u Brna a Hodějicemi na Vyškovsku se v pátek večer střetla dvě osobní auta, při nehodě se zranilo šest lidí. Na webu hasičů o tom dnes informoval mluvčí Jan Dvořák. Silnice byla po dobu zásahu uzavřena.
Oznámení o nehodě na silnici číslo 50 přijali hasiči v pátek před 22:00. "Po příjezdu na místo události jsme poskytli první pomoc dvěma zraněným osobám, zatímco o další čtyři zraněné se postarala Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje. Ta následně všech šest zraněných transportovala do nemocnic," uvedl mluvčí.
Hasiči zajistili havarovaná auta proti vzniku požáru, uniklé provozní kapaliny zasypali sorbentem. Po naložení vozidel odtahovou službou a úklidu silnice zásah o půlnoci ukončili.