Dva vězni v Brně utekli z nestřeženého pracoviště, pátrá po nich policie

Dva vězni v Brně v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště, policie po nich vyhlásila pátrání. Na policejním webu o tom dnes informovala mluvčí Andrea Cejnková. Dotyční vykonávali trest v kuřimské věznici.
"Jedná se o dva muže, kteří v rámci výkonu trestu odnětí svobody vykonávali práci v nestřeženém pracovišti firmy v ulici Mlýnské. Dne 5. září se jim podařilo z oploceného areálu utéct. Policisté využili veškeré operativně-pátrací prostředky a hledané muže se doposud nepodařilo vypátrat," popsala mluvčí.
První z nich je pětatřicetiletý Marián Nedzbala. Muž je 176 centimetrů vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Druhým uprchlým vězněm je třicetiletý Lukáš Kaspřík. Muž je 170 až 175 centimetrů vysoký, střední postavy, má hnědé oči i vlasy. Jakékoliv informace k pohybu či pobytu hledaných mají lidé hlásit na tísňovou linku 158.