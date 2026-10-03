Dvě hudební stálice brněnské alternativní scény vydaly nové desky

Dvě hudební stálice brněnské alternativní scény nahrály nové desky. Skupina Budoár staré dámy dnes na Leitnerce pokřtí nahrávku V úplně pitomé době, oznámilo vydavatelství Indies Scope. Novinka kapely Ty Syčáci kolem básníka a hudebníka Petra Váši bude mít křest 14. října v brněnském Kabinetu múz.
Budoár staré dámy se na sedmém řadovém albu vrací k písničkovější tvorbě. Texty jsou dílem zpěvačky Marty Kovářové a pěti současných básníků a básnířek. Zachycují dobu, v níž se člověk učí nastavovat hranice volného času, pomoci a angažovanosti, zatímco se na něj valí výzvy, informace, povinnosti a diagnózy.
"Chlapci z kapely mi řekli, že bych mohla konečně zase někdy složit písničky, které se dají zpívat. Tak jsem je během dvou zim složila a měla radost, že se více hlasově zapojí celá kapela," popsala Kovářová. Současnou sestavu vedle ní tvoří baskytarista Tomáš Ergens, kytarista Marek Laudát a bubeník Petr Fučík. Na desce zní také třeba klavír, harmonium, metalofon a trubka, hostuje dívčí trio Voicebabes, ženský sbor a brněnský rapper Erkyll.
Ty Syčáci pojmenovali svou devátou řadovou desku DLOUHÁ ŠIROKÁ A BYSTROZRAKÁ. Jde o písňový cyklus, hudební vyprávění s uceleným příběhem. Sleduje tři performerky, které s pomocí humoru, poezie, legend a mýtů hledají tvořivou odpověď na otázky osobní, kolektivní a nakonec i národní identity.
Hrdinky příběhu přetvářejí legendy do podoby feministického manifestu – vážného i humorného. "S tématem feminismu samozřejmě trochu riskujeme. To slovo v dnešní době znamená spoustu věcí. A nám se zdá, že v mnoha debatách v téhle souvislosti chybí kromě humoru nějaká osvobozující imaginace, poezie, která by člověka zasáhla a nabídla mu hlubší, širší a pronikavější pohled na věc," uvedl Váša.
Hudební pasáže propojují vypravěčské vstupy, které namluvila herečka Kateřina Císařová z Divadla Na zábradlí. "Její výrazný a přitom civilní projev se k našemu pojetí hodí dokonale," uvedl Váša. Ty Syčáky dále tvoří kytarista Petr Zavadil a baskytarista Tomáš Fröhlich. Na albu se k nim připojují také Marta Kovářová ze skupiny Budoár staré dámy a trio Voicebabes.