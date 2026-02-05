Březina v okrese Brno-venkov, ale jaká? Dvě stejnojmenné obce si pletou i úřady

Marek Osouch
  14:32aktualizováno  14:32
Že existují obce se stejným názvem napříč Českem, není až takové překvapení. Pro rozlišení jedné či druhé se používají okresy. Jenže to nestačí v případě dvou obcí Březina na jihu Moravy. Jedna obec s tímto názvem se nachází poblíž Tišnova, druhá více na východě v Moravském krasu. V obou případech jde přitom o okres Brno-venkov.

Tato duplicita s sebou logicky přináší problémy, protože si je lidé pletou. „Hodně, a to včetně státních institucí,“ poznamenává starosta lidnatější Březiny v Moravském krasu Michal Bittner (nez.).

Zmatené telefonisty, kteří se dovolali jinam, než chtěli, přesměrovává na svou kolegyni z Březiny u Tišnova, tamní starostku Hanu Obršlíkovou (nez.). „Sem tam si i něco s panem starostou přepošleme,“ doplňuje.

V okrese Brno-venkov mají raritu, dvě obce se stejným názvem.
Obecní úřad v obci Březina poblíž Tišnova na Brněnsku (únor 2026)
Obec Březina poblíž Tišnova na Brněnsku (únor 2026)
Obec Březina poblíž Tišnova na Brněnsku (únor 2026)
17 fotografií

Březina v Moravském krasu přitom ještě před dvaceti lety byla součástí okresu Blansko. „Drtivá většina pracujících a studentů ale jezdí do Brna, je tam i skvělá dostupnost MHD, na rozdíl od Blanska. I vyřizování na úřadech je pro nás proto praktičtější právě v Brně,“ přibližuje starosta.

Někdejší přesun tak i přes občas zmatené volající a zatoulané e-maily vnímá jako dobrý krok.

Podle Petra Holečka z Krajského úřadu Jihomoravského kraje souvisela dvacet let stará změna právě se spádovostí obcí a sladěním se skutečností. Zákon pak podle něj ani nezakazuje, aby dvě obce se stejným názvem byly ve stejném okrese.

Březina (u Tišnova, modrá značka) a Březina (u Křtin, červená značka). Dvě obce ve stejném okrese.

Březina (u Tišnova, modrá značka) a Březina (u Křtin, červená značka). Dvě obce ve stejném okrese.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

„Shodný název dvou obcí v jednom okrese není sice žádoucím stavem, dokážeme však s těmito případy efektivně pracovat, aby nepředstavovaly zásadnější obtíže pro výkon státní správy v území,“ sdělil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Zároveň doplnil, že vedle dvou Březin na Brněnsku existuje v Česku ještě jedna taková duplicita na Domažlicku, kde se nacházejí dvě obce Mezholezy.

Podle starostky Obršlíkové se na počátku při změně hranic okresů řešila možnost rozlišení obcí pomocí změny názvu na Březinu u Tišnova. Místní to však nechtěli, protože by si museli vyřizovat nové doklady a „změnu“ bydliště zároveň všude nahlásit. „Lidé říkali, že se má přejmenovat druhá Březina, když se přidala do našeho okresu až později,“ líčí tehdejší nálady.

Podle Bittnera sami sebe někde označují jako Březina u Křtin, ale tím, že už jsou větší než sousední Křtiny, tak by takové přejmenování podle něj nebylo vhodné. „A vůbec: jsme největší Březina ze všech stejnojmenných obcí v republice, takže ať se přejmenují ostatní,“ dodává v nadsázce starosta.

Kde všude je obec Březina?

  • Březina – okres Brno-venkov, obec poblíž Křtin v Moravském krasu
  • Březina – okres Brno-venkov, obec poblíž Tišnova
  • Březina – okres Rokycany
  • Březina – okres Jindřichův Hradec
  • Březina – okres Jičín
  • Březina – okres Svitavy
  • Březina – okres Mladá Boleslav

Existují i osady s názvem Březina, které nemají vlastní samosprávu, ale jsou součástí dalších samosprávných obcí. Týká se to vesnice na Olomoucku, Pelhřimovsku, Kutnohorsku nebo Vyškovsku, kde nese název Březina i tamní vojenský újezd.

Podle Holečka z krajského úřadu je změna názvu až extrémním a náročným krokem. „Vyžaduje souhlas zastupitelstva obce, často i místní referendum a je administrativně i emocionálně hodně citlivá,“ dodal.

Jak je tak v Česku trochu zvykem, žádná další změna už nenastala. Do roku 2016 byly obce ve veřejných evidencích rozlišovány doplňkem v závorce „dříve okres Blansko“ a „dříve okres Tišnov“, pak tento dodatek zmizel, stále je však dohledatelné, že v některých databázích toto rozlišení zůstává.

Jiné pak používají odlišné možnosti. Například v oblíbené navigaci Waze je rozlišení pomocí toho, pod jakou nadřízenou obec s rozšířenou působností Březina spadá. Ta u Tišnova spadá právě pod toto město, druhá pod Šlapanice. To však může rovněž některé zmást, že je obec někde v jejím nejbližším okolí, ne až na okraji.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Podmínky na sjezdovkách na jihu Moravy zůstávají i přes oblevu dobré

ilustrační snímek

Podmínky na sjezdovkách v Jihomoravském zůstávají i přes aktuální oblevu dobré. Přes týden je ale kvůli zhoršenému počasí návštěvnost zimních středisek nižší....

5. února 2026  13:38,  aktualizováno  13:38

Kriminalita v Ostravě mírně vzrostla, objasněnost ale zůstává vysoká

ilustrační snímek

Kriminalita v Ostravě loni mírně vzrostla. Policisté Městského ředitelství policie Ostrava prověřovali a vyšetřovali 8264 trestných činů, což je o 315 více než...

5. února 2026  13:31,  aktualizováno  13:31

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

5. února 2026  15:13

Ne, diktátu z Bruselu! Protestující odboráři žádali revizi povolenek, podpořil je Babiš

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestaci na podporu evropského průmyslu a ochranu pracovních míst....

5. února 2026  10:12,  aktualizováno  15:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mrtvý muž v lomu Velká Amerika. K tělu slaňovali z vrtulníku do koruny stromu

K náročnému zásahu vyrazili před polednem záchranáři, policisté i hasiči do...

K náročnému zásahu vyrazili před polednem záchranáři, policisté i hasiči do bývalého lomu Velká Amerika na Berounsku. Důvodem byl nález lidského těla bez známek života, na které v terénu narazila...

5. února 2026  13:02,  aktualizováno  15:06

Běžci a chodci pomohli, novogotickou kapli v Šonově čeká oprava

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově z roku 1887 potřebuje opravu.

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově na Broumovsku z roku 1887 se nejspíš dočká opravy, i když nejde o cennou památku. Římskokatolická farnost v Broumově pro ni sháněla podporu v projektu...

5. února 2026  15:02

Jihočeské lyžařské areály hlásí dostatek sněhu, upraveny jsou i stopy

ilustrační snímek

Lyžařské areály na jihu Čech nabízejí ideální podmínky. Na sjezdovkách leží až 115 centimetrů přírodního a technického sněhu. V okolí Zadova provozovatelé ve...

5. února 2026  13:20,  aktualizováno  13:20

NÚKIB před olympiádou upozorňuje na možnou větší aktivitu kyberútočníků

ilustrační snímek

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v souvislosti s konáním zimních olympijských her upozorňuje na očekávatelnou větší aktivitu...

5. února 2026  13:15,  aktualizováno  13:15

Ceny benzinu a nafty opět vzrostly. Česko si přesto drží jedny z nejnižších cen v EU

ilustrační snímek

Benzin s naftou v Česku dál mírně zdražují, hlavním důvodem je dražší ropa. Přesto zůstávají pohonné hmoty u nás levnější než před rokem i ve srovnání s většinou států Evropské unie. Analytici...

5. února 2026

Stavební boom pod Králickým Sněžníkem pokračuje, chystá se další rekreační areál

V Králíkách má vzniknout nový rekreační areál se dvěma apartmánovými domy a...

Oblast pod Králickým Sněžníkem na Orlickoústecku v posledních letech zažívá stavební boom spojený s tamním turistickým resortem. Po novém wellness za miliardu korun v Dolní Moravě má v sousedních...

5. února 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Podvodníci drželi důvěřivého muže na telefonu osm hodin, zatím mu vysáli účet

Ilustrační snímek

Neobvyklý případ podvodu vyšetřují policisté na Havlíčkobrodsku. Plných osm hodin hovořil s falešným bankéřem sedmatřicetiletý muž. Navíc vypůjčeným telefonem, protože svůj vlastní podle instrukcí...

5. února 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Brno si nechá od externí společnosti vypracovat analýzu svých dvou nemocnic

ilustrační snímek

Brno si nechá od společnosti smart healthcare solutions vypracovat analýzu svých dvou nemocnic, tedy Úrazové nemocnice Brno a Nemocnice Milosrdných bratří....

5. února 2026  13:06,  aktualizováno  13:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.