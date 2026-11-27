Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání bývalého ředitele pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka. Neúspěšně žádal od státu omluvu v novinách a více než 31 milionů korun jako odškodnění za újmu způsobenou trestním stíháním v takzvané jízdenkové kauze. Ministerstvo spravedlnosti mu podle dříve zveřejněných informací dobrovolně vyplatilo 900.000 korun. Následnou žalobu pražské soudy zamítly. Usnesení NS je dostupné v databázi soudu.
Peníze měly podle žaloby nahradit ušlý zisk po ztrátě pozice generálního ředitele dopravního podniku. Omluvu v celostátním tisku Dvořák žádal kvůli nemajetkové újmě spojené s trestním stíháním, které skončilo zproštěním obžaloby. Dvořák vinu od počátku odmítal.
Obvodní soud pro Prahu 2 žalobu na ministerstvo spravedlnosti loni zamítl, Městský soud v Praze rozhodnutí potvrdil. Poukázal například na to, že Dvořák na funkci šéfa DPP rezignoval po dohodě s primátorem zhruba 15 měsíců před zahájením trestního stíhání. NS dovolání odmítl "zčásti pro nepřípustnost a zčásti pro vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat a které nebyly žalobcem v zákonné lhůtě odstraněny".
Nárok na omluvu v tisku označily soudy za promlčený. Stát podle NS neporušil dobré mravy, když námitku promlčení vznesl. Dvořák byl zastoupený advokátem a neexistovaly žádné mimořádné okolnosti, které by mu ve včasném uplatnění nároku bránily.
Lobbistu Iva Rittiga, Dvořáka a ostatních deset obžalovaných v jízdenkové kauze osvobodil pražský vrchní soud v září 2021. Obžaloba je vinila například z toho, že 17 haléřů z každé jízdenky vyrobené pro dopravní podnik končilo přes zahraniční firmy právě u Rittiga a Dvořáka. Z pražského dopravního podniku bylo podle obžaloby celkem na třech zakázkách vyvedeno přes 450 milionů korun, to se ale podle soudu neprokázalo.
První obvinění v kauze kolem jízdenek padla v roce 2013. Dvořák vedl dopravní podnik v hlavním městě od roku 2007 do prosince 2011.