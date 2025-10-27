Dunaj s Dyjí lze propojit, potvrdili experti. Hrozbu představují invazivní druhy

Karolína Kučerová
  6:22aktualizováno  6:22
Posílení zdrojů pitné vody na jižní Moravě, dostatek vody pro lužní lesy v chráněné krajinné oblasti Soutok, pomoc zemědělcům při budování závlahových systémů či boj proti chemickým splaškům, které do Dyje tečou z rakouského Pernhofenu. To vše slibuje asi 70kilometrový pravděpodobně zavlažovací kanál propojující povodí řek Dunaje a Dyje.
Plán, který vznikl jako opatření proti dopadům sucha a změny klimatu, visí ve vzduchu již několik let. Nyní se posouvá blíže ke skutečnosti. Experti totiž v sérii ekologických studií potvrdili, že propojení v praxi opravdu možné je.

„Jedná se o dobrou zprávu pro jižní Moravu, kde se klimatická změna projevuje v rámci republiky velmi výrazně. Právě proto jsme s ministerstvem zemědělství loni zadali zpracování studií zaměřených například na zhodnocení hydrologické situace a vývoje v dalších letech či posouzení vlivu nepůvodních a invazních druhů vyskytujících se v povodí Dunaje a jejich možného ovlivnění ekosystému Dyje,“ přibližuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Vysychajícímu povodí Dyje může pomoci voda z Dunaje, vzniknou studie kanálu

Ze studií plyne, že uvažovaný převod vody z Dunaje nepředstavuje významnější problém pro kvalitu a stav vodních útvarů v povodí Dyje – ovšem za předpokladu, že nedojde k negativnímu ovlivnění vody na rakouské straně. Žádné znečišťující látky v Dunaji, které by vodu v Dyji mohly ohrozit, však nyní nalezeny nebyly.

Nejde o spásné řešení, upozorňují výzkumníci

Možnost zavlečení nepůvodních druhů přesto biologové nevylučují, podrobnosti budou teprve zkoumat.

„Co vím, tak v Dunaji je poměrně mnoho druhů invazních ryb, které by se mohly plánovaným kanálem dostat i do Dyje. Možností jsou ale také přenašeči chorob, třeba račího moru. Samozřejmě existují technologie, které dokážou přenos zmírnit. Příkladem je speciální čistička, ta je ale velmi nákladná a možná by stála stejně jako celá stavba. Bude záležet na mnoha faktorech a technickém provedení propojení. Já v tomto angažovaný nejsem, ale je zřejmé, že tam je co sledovat,“ říká Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který se invazním a nepůvodním druhům věnuje.

Vystačí voda v Dyji pro Moravu i Rakousko? Vědci spojí síly přes hranici

Přes pozitivní reakci výzkumníci z řad klimatologů upozorňují, že se nejedná o spásné řešení a při boji proti suchu nelze zůstat pouze u jednoho opatření. Toho si je vláda vědoma, ostatně dalším návrhům se věnovala v koncepci ochrany před následky sucha na období 2023 až 2027.

Odborníci v ní apelují na propojování a rozšiřování vodárenských soustav, budování závlahových systémů, výstavbu nových zdrojů požární vody v lesích nebo opatření na zachování a zvýšení organické hmoty v půdě.

Důležitost komplexního přístupu připomínají i zemědělci. „Možností je také posílení výzkumu a vhodných hospodářských plodin, které bychom v rámci Česka mohli pěstovat ve vzdálenější budoucnosti, a jejich šlechtění,“ podotýká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Sám návrh na propojení povodí obou řek vítá.

Žádná megalomanská stavba, spíš Baťův kanál

Plán je ovšem zatím v zárodku, kanál by mohl vzniknout i za více než deset let. Určené není v současné době ani místo napojení, v úvahu připadají dvě lokality – oblast před Vranovskou přehradou či Novými Mlýny. Jisté však je, že by se nejednalo o megalomanskou stavbu, jako tomu bylo v případě už „odpískaného“ projektu Dunaj–Ondra–Labe. Podobný by měl být spíš Baťově kanálu či Marchfeldkanalu v Rakousku.

Právě tamní vláda návrh na propojení Dunaje a Dyje nadnesla jako první, Rakousko by totiž vodu z kanálu samo využilo k zavlažování. V přípravách tak hraje významnou roli.

„Chceme nadále jednat s rakouskou stranou a sdílet s ní získané poznatky. Současně pokračujeme ve spolupráci ve skupině Vodní perspektiva Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj, která se v příštích dvou letech zaměří na otázky vodní bilance,“ popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí s tím, že na pořadníku je také rozpracování výsledků posuzovacích studií do větší hloubky.

Dopad voleb na jižní Moravu: boj o Soutok i tlak na rozpad brněnské koalice

Není ovšem jasné, jak se k celé věci a dalším jednáním s rakouskou stranou postaví nová vládní garnitura. O ministerských křeslech i složení koalice se teprve jedná, a to prozatím ve složení ANO, SPD a Motoristé. Podle dosavadních informací by post ministra životního prostřední mohl připadnout právě Motoristům. Jejich kandidát Petr Macinka na dotaz iDNES.cz nereagoval, strana však v předvolebním programu tvrdí, že investice do vodních děl, které „snižují riziko povodní i sucha, přispívají k ochlazování krajiny a zvyšují biodiverzitu“ podporují.

Resort zemědělství by pak mohl připadnout SPD. V předvolebním programu se k otázce vody v krajině vyjadřuje hnutí pouze stručně: Získáme zpět kontrolu nad vodou, ČR si musí v rámci vody udržet svoji soběstačnost.

