Vysychajícímu povodí Dyje může pomoci voda z Dunaje, vzniknou studie kanálu

O předání návrhu studie na zavlažovací kanál vládě dnes informoval ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Klimatická změna je nezastavitelný fakt a my se musíme adaptovat,“ prohlásil.

Zmíněná rakouská strana má s budováním podobných toků zkušenost. Několik let tam funguje 90kilometrový Marchfeldkanal. Plánovaná stavba na pomezí Česka a Rakouska bude kratší, má měřit asi 60 až 70 kilometrů. Podle ministra se má podobat menšímu Baťovu kanálu.

„Se suchem na jižní Moravě dlouhodobě bojujeme. K efektivní změně ale potřebujeme tyto velké projekty, s kterými nám musí pomoct vláda a jiné regiony,“ doplňuje hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Jakmile budou studie hotové, získají politici a odborníci bližší představu o podobě kanálu, a přijdou tak na řadu realizační a finanční plány. Jednou ze zvažovaných tras je vyústění z Rakouska do Vranovské přehrady.

Z celkového toku Dunaje má nové rameno vzít asi pět procent vody, což pro potřeby závlah stačí a řece to zároveň neublíží. Celkový průtok má být asi 22 kubíků vody za vteřinu, z nichž ovšem naprostou většinu, 18 kubíků využije k zavlažování využije Rakousko. To má podle Hladíka o projekt skutečně velký zájem. Ostatně nápad na propojení Dunaje s Dyjí nadnesli jako první právě Rakušané, jak loni informovala MF DNES. Do Dyje tak dotečou zbylé čtyři kubíky.

Podle ministra Hladíka by se v případě kladného výsledku současných studií mohly za další rok pustit do podrobnějších technických, investičních a provozních studií. Následovat musí česko-rakouská mezivládní smlouva, která by při ideálním průběhu mohla vzniknout do tří let.

Samotná stavba je pak záležítostí několika let, například u rakouského Marchfeldkanalu trvalo osm let, než vznikl. Spojení Dyje a Dunaje tedy může být na světě až za více než deset roků. Nyní je na prvním místě průzkum proveditelnosti a ujištění, že stavba nepoškodí tamní ekosystém.