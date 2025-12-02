Miliony kubíků vody pro les Soutoku zajistí nový jez na Dyji, má první klapku

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:42
Lužní lesy u Dyje pomůže zásobovat vodou klapkový jez, který na řece budují Lesy ČR. V úterý začala stavební firma osazovat první klapku, jejíž hmotnost přesahuje 30 tun. Díky jezu bude možné zvýšit hladinu řeky a zavodňovat soustavu kanálů nejrozsáhlejších lužních lesů v zemi, jde asi o 1 700 hektarů. Součástí projektu bezmála za 178 milionů korun je také obnova původních stavidel, stavítek, kanálů, propustků, ale i tůní a vznik mokřadů.

„Vybudovali a obnovili jsme systém čtrnácti původních stavidel, stavítek, kanálů, propustků i tůní a pokračujeme aktuální stavbou klapkového vzdouvacího jezu na Dyji. Jde o jednoduchý princip, díky němuž dostaneme vodu z řeky do soustavy kanálů. Při vyšších průtocích vody v Dyji můžeme zaplavovat luhy po zvednutí klapek a stávajících nápustných objektů. Při poklesu hladiny požádáme Povodí Moravy o navýšení odtoku vody z novomlýnské přehrady a pak ji pomocí stavidel zadržíme,“ uvedl generální ředitel státního podniku Lesy ČR Dalibor Šafařík.

Budoucí chráněná krajinná oblast Soutok u Břeclavi. Soutok řeky Moravy (zprava doleva) a řeky Dyje (shora).
Budoucí chráněná krajinná oblast Soutok u Břeclavi. Soutok řeky Moravy (zprava dolů) a řeky Dyje (vlevo).
Pomocí autojeřábu usadili dělníci první 35tunovou klapku budovaného vzdouvacího jezu na Dyji. (02.12.2025)
Pomocí autojeřábu usadili dělníci první 35tunovou klapku budovaného vzdouvacího jezu na Dyji. (02.12.2025)
18 fotografií

Povodí Moravy dosud pro podporu vodního režimu lužních lesů strádajících nedostatkem vody provádělo takzvané povodňování, kdy vodohospodáři v jarním období krátkodobě výrazně zvýšili odtok z Nových Mlýnů. Do lužních lesů se však dostal jen zlomek z celkového množství vypuštěné vody.

Budovaný jez na Dyji umožní zvýšení hladiny řeky přímo u nátoku do lužního lesa a jeho zavodnění bez nutnosti několikanásobného zvýšeného odtoku z nádrže.

„Akumulovaný objem vody v nádrži tak budeme moct efektivněji využít v kritických letních měsících, kdy se sucho projevuje na jižní Moravě nejvíce. Již v současné době jsme svědky nedostatku vody v krajině, a proto je nezbytné s každým litrem vody účelně hospodařit,“ uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Moravy David Fína.

Klapky jsou technickým unikátem

Aktuálně jsou dokončené betonáže pravobřežního a středového pilíře včetně migrační propusti. Vyrobené jsou i dvě třiadvacet metrů dlouhé klapky, které jsou i kvůli bočnímu ovládání technickým unikátem. Každá z nich váží přes 30 tun.

Druhou klapku stavební firma osadí na podzim 2026, pak se počítá s dvouletým zkušebním provozem.

„Během případného záměrného povodňování klapky zvedneme o 2,3 metru a s nimi i hladinu řeky nad jezem. Do území Soutoku tak bude možné napustit za deset či dvanáct dnů až deset milionů metrů krychlových vody,“ uvedl vedoucí Správy toků pro oblast povodí Dyje z Lesů ČR Pavel Hopjan.

Vlnu odporu proti Soutoku dirigoval sponzor Motoristů, domnívají se ekologové

Lužní les je podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody, dlouhodobý nedostatek vody mu proto škodí. V ČR jsou čtyři takto zachovalé ekosystémy, kromě míst kolem Soutoku je to Libický luh na Kolínsku, Litovelské Pomoraví leží mezi Olomoucí a Mohelnicí a Chropyňský luh je u řeky Moravy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Biatlon v Östersundu: Premiérový individuální závod žen pro Češky nedopadl nejlépe

Lucie Charvátová na střelnici v singl mix štafetě ve švédském Östersundu.

Po pondělní pauze se vrací biatlonisté do akce. Dnes odpoledne biatlonistky poprvé v sezoně závodily v individuální disciplíně. Špatná střelba však nepřinesla lepší výsledek.

2. prosince 2025  17:03

Od Křivoklátu po Krakovec: zážitková hra Zrádci vás provede českými hrady

Na stopě Zrádcům

„Dvacet čtyři hráčů se vydalo na hrad Křivoklát, aby se stali součástí tajemné hry na život a na smrt. Mezi nimi se totiž pohybují Zrádci, kteří pod rouškou tmy vraždí své spoluhráče. Věrným nezbývá...

2. prosince 2025

U Rozvadova otevřeli největší dálniční parkoviště, ocení ho zejména kamioňáci

Součástí rozšířené rozvadovské odpočívky je i dětské hřiště, odpočinková zóna,...

Stavbaři v úterý otevřeli na dálničním přechodu do Německa v Rozvadově na Tachovsku přestavěné parkoviště. Ocení ho zejména kamioňáci, pro které se tam zvýšil počet parkovacích míst na odjezdu z ČR z...

2. prosince 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Zloděj se zákazem řízení boural s kradenými auty, soud ho do vazby neposlal

První ze dvou aut, která během necelých dvou týdnů ukradl recidivista na...

Případ nepoučitelného muže, který během necelých dvou týdnů ukradl a poté naboural dvě auta, s nimiž navíc jezdil navzdory zákazu řízení, řeší nyní policisté z Jesenicka. Do dalšího vozu se navíc muž...

2. prosince 2025  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud bude znovu jednat o vazbě pro Jiřikovského z bitcoinové kauzy

ilustrační snímek

Městský soud v Brně bude po několika měsících znovu jednat o vazbě pro Tomáše Jiřikovského, ve které je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Žalobce navrhl jej...

2. prosince 2025  15:15,  aktualizováno  15:15

Plzeňská Lhota má novou kanalizaci, osvětlení a zastávku MHD za 34 milionů Kč

ilustrační snímek

Dešťovou kanalizaci s větší kapacitou, modernější osvětlení i komfortnější zastávku městské hromadné dopravy získal plzeňský obvod Lhota. Jedenáctiměsíční...

2. prosince 2025  15:11,  aktualizováno  15:11

Za pěstování marihuany podmínka. Invalidní důchodce ji užívá kvůli bolestem

Marihuana (ilustrační foto)

Téměř čtyřicetiletý invalidní důchodce dostal u žďárského okresního soudu tříletou podmínku za pěstování marihuany. Užíval ji kvůli mírnění bolesti při Bechtěrevově nemoci. Dokazování se před soudem...

2. prosince 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Borelie je mazaná, hledá skulinku mezi buňkami. Vědci zkoumají, jak ji zastavit

Vedoucí laboratoře elektronové mikroskopie v Biologickém centru Akademie věd...

Jihočeští vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích objasnili mechanismy, jak se chovají borelie v první fázi nákazy po přenosu z klíštěte do lidského těla. Toto zjištění by...

2. prosince 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Kolín spouští kampaň upozorňující na správné chování v MHD

ilustrační snímek

Na slušné chování v autobusech upozorňuje kampaň Buď jako Kája, kterou spouští město Kolín ve vozech a na zastávkách městské hromadné dopravy. Vtipnou formou...

2. prosince 2025  14:57,  aktualizováno  14:57

Co znamená být "Apple Premium Technical Partner" a proč by vás to mělo zajímat

2. prosince 2025  16:29

Falešný policejní šéf lákal z ženy milion, úvěr jí rozmluvil skutečný ředitel

Ředitel hradecké krajské policie Petr Sehnoutka (vpravo) a trutnovský policejní...

Milionem korun se málem zadlužila žena, na niž tlačili po telefonu podvodníci. Jeden z nich se dokonce vydával za policejního ředitele v Trutnově. Naštěstí si žena našla na webu kontakt na skutečného...

2. prosince 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

2. prosince 2025  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.