Barevné obrazy vytvářené osobitou technikou ze skleněné drti vystavilo Muzeum romské kultury v Brně. Jejich autorem je samouk Rudolf Dzurko, jenž žil v letech 1941 až 2013 a patří k výrazným osobnostem romského výtvarného umění. Výstava Jiskry z pece života představí obrazy, které nově obohatily sbírku muzea, oznámila ČTK ředitelka Karolina Spielmannová. Nákup souboru Dzurkových děl umožnil příspěvek ministerstva kultury.
Výtvarník, vypravěč a hudebník Dzurko se narodil na Slovensku, většinu života prožil na různých místech v Čechách, zemřel v Praze. Na obrazech zachycoval rodinné příběhy, romské tradice, vzpomínky, každodenní život i svět fantazie. Neobvyklý materiál poznal jako dělník ve sklárně, kde barevná drť představovala odpad.
Výstava Jiskry z pece života je založená hlavně na 13 nově získaných dílech. Ústředním motivem výstavy je pec, symbol rodinného zázemí, tepla i osudu. Jednotlivé obrazy vytvářejí pomyslnou cestu životem.
Na jednom z obrazů je například zachycená Dzurkova první žena přezdívaná Pisekaňa, kterou si vzal navzdory nesouhlasu rodiny. Sedí na zlatavém břehu a za jejími zády se rozprostírá modrobílé moře vytvořené z tisíců drobných skleněných střípků. Obraz nese název Moře, vrať mi můj nos – Pisekanin sen. Na tváři dívky totiž chybí nos.
Novou expozici dnes představila také Galerie umění Hodonín. Jejím tématem jsou folklorní prvky pronikající do moderního a současného umění. Galerie čerpala z vlastních sbírek, návštěvníci zhlédnou například díla Joži Uprky, Stanislava Lolka nebo Františka Hudečka.
"Folklorismy se v českém umění objevují v dobových vlnách již od konce 19. století. Představují parafráze nebo sekundární využití uměleckých motivů a postupů převzatých z prostředí lidové kultury. V průběhu času se v různé míře dostávaly do obliby autorů i obecenstva. Tvořivá regionální tradice tak někdy byla na výsluní, jindy byla zatracována. Právě proto ponese expozice symbolický název Na slunci i ve stínu," uvedla mluvčí galerie Tereza Pavúčková.