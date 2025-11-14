Vláček s kapacitou 16 míst, který je ve skutečnosti spíše vozem poháněným elektromotorem, vyjíždí každých deset minut od vstupu do parku v Husově ulici naproti Pražákovu paláci a hotelu International. V provozu je mezi pátou hodinou odpoledne a desátou večer.
Vláček jezdící až k hlavní hradní brně ocení především lidé, jímž dosud cestu pěšky znemožňoval prudký kopec. Novinka je tak vítanou pomocí například pro seniory nebo jiné hůře se pohybující Brňany. Cestující za několikaminutovou jízdu zaplatí 50 korun. Svézt se mohou nejen nahoru, ale i zpátky dolů.
„Vnímáme, že kopec je bariérou. Z průzkumů nám dlouhodobě vychází, že na hrad lidé nepřijdou nejčastěji právě proto, že se jim nechce nebo nemohou jít do kopce,“ vysvětluje ředitel Muzea města Brna (MMB) Zbyněk Šolc (ODS).
Provoz osvětleného vozu s elektrickým motorem je nyní navázaný na světelný park se stovkami soch, majestátním drakem i rajskou zahradou. Magický svět lze na hradě navštívit až do 11. ledna. „Poté si vyhodnotíme, jaký byl o vláček zájem a zda má cenu, aby fungoval v létě,“ podotýká Šolc.
Například ve čtvrtek, tedy první den po středečním slavnostním otevření světelného parku, využilo vláček zhruba pět desítek lidí. „Dojmy od návštěvníků máme pozitivní,“ zmiňuje Šolc.
Provoz „polárního expresu“ zajišťuje soukromník. Zda mu na něj MMB přispěje, bude záležet na konečném vyúčtování. Pokud skončí v červených číslech, provozovateli finančně přispěje.
Současný provoz vozu označuje Šolc za zkušební. Další fáze testování se může uskutečnit v létě, kdy na Špilberk míří mnohem více lidí včetně řady turistů a koná se tam mnoho akcí.
Vedení muzea dlouhodobě usiluje o větší zpřístupnění hradu. Snadnější dopravu má trvale nahradit pozemní lanovka, takzvaná zubačka. Město si nechalo udělat studii proveditelnosti, z níž vyplynulo, že její vybudování by orientačně vyšlo na téměř půl miliardy korun. Jeden metr dráhy by tak stál zhruba dva miliony.
Od dokončení studie se projekt lanovky nijak neposunul a zůstal v šuplíku. Od dubna do října tak nadále jezdí k hradu speciální minibusová linka, jež je určená především pro lidi s omezenou pohyblivostí, nikoliv pro běžné chůze schopné návštěvníky.