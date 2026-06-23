Emoce musely stranou, vzpomínají znalci na oceňování škod po tornádu

Znalci z brněnského Ústavu soudního inženýrství museli před pěti lety v krátkém čase ocenit škody na veřejných budovách poškozených tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku. Bylo jich sedm na 109 budov - škol, obecních úřadů, hasičských zbrojnic, knihoven, zdravotních středisek i zoo. Mimořádná situace si vyžádala mimořádný přístup k práci, emoce musely jít stranou, vzpomínají dnes znalci. Škody vyčíslili na 447 milionů korun.
"Nejdříve jsme pět dní sbírali ohromné množství dat v terénu a poté je dva týdny vyhodnocovali v kanceláři. Pro odhadování výše způsobených materiálních škod jsou stanoveny přesné metodické postupy, v tomto případě jsme však na jednu nemovitost měli jen zlomek času v porovnání s běžným stavem věcí," uvedla v tiskové zprávě Vítězslava Hlavinková z ústavu, který je součástí Vysokého učení technického.
Právě vyjádření brněnských znalců sloužilo jako podklad pro uvolnění peněžní pomoci zasaženým obcím ze státního rozpočtu. Znalci tedy spěchali, a to i za cenu přesčasů a víkendových směn. Snažili se také práci zefektivnit. Vytvořili vlastní typologii škod a pro každou skupinu stanovili metodiku. Pro zcela zlikvidované objekty bez stavební dokumentace využili údaje z katastru nemovitostí.
Přestože se znalci poprvé dostali do terénu k prozkoumání stavu poničených budov až několik týdnů po katastrofě, stále na ně doléhala emocionální rovina pohromy. "Nezbylo nám než nechat emoce v dodávce cestou zpět do Brna, abychom se mohli soustředit na práci. Někteří z nás navíc z oblasti pocházeli. Pamatuji si, že z meruňkového sadu tatínka tehdejší kolegyně nezbyla ani tříska," doplnila Hlavinková.
Psychickou výdrž podle Hlavinkové prokázali zástupci měst a obcí, kteří byli po týdnech intenzivního organizačního maratonu vystaveni ještě četným dotazům odhadců.
Ukázalo se, že tornádo nadělalo nejvíce škod na střechách, a to v různém rozsahu, od poškození jednotlivých tašek až po devastaci celé krytiny. Vzdušný vír dále zničil mnoho oken a dveří a napáchal škody na fasádách a jejich zateplení. Na mnoha budovách tornádo poškodilo i krovy. Pokud vítr "otevřel" střechu, tak zároveň totálně zlikvidoval sádrokartonová podkroví.
Tornádo si v roce 2021 na Břeclavsku a Hodonínsku vyžádalo šest životů. Poničilo přes 1200 domů, z toho asi 200 muselo jít k zemi. Vítr měl rychlost přes 300 kilometrů za hodinu. V některých obcích dosáhlo tornádo až čtvrtého stupně, silnější předtím v Česku nikdy nebylo.