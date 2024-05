Do Bruselu chtějí známé tváře, navrátilci, přeběhlice i „mimozemšťané“

Marcel Kolaja už se sice z jihu Moravy odstěhoval do středních Čech, šance na úspěch v evropských volbách za necelé dva týdny mají ale jihomoravští kandidáti i z dalších politických uskupení. Takovým případem je třeba mikulovská politička figurující na třetím místě u hnutí STAN, jež si kandidátku do evropských voleb pojmenovalo Starostové a osobnosti pro Evropu.

„Aby bylo Česko v Evropě úspěšné, musíme znát nejen lokální úroveň, ale i naše partnery. Myslím, že kandidáti za těch posledních dvacet let o nich neměli takové povědomí a neznali potřebný kontext,“ popisuje žena, která v minulosti žila v Paříži či Londýně a za manžela má Nizozemce, jenž pracuje v Rakousku.

„Aby byla Evropa silná, musí být silná i uvnitř,“ říká v narážce na omezené přeshraniční spojení mezi Mikulovem, kde dnes žije, a sousedními zeměmi.

Takřka jistotu mandátu má její kolegyně z jihu Moravy a samotná lídryně Starostů – bývalá rektorka Mendelovy univerzity a neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová, jež bydlí v Kuřimi u Brna. Dokonce se o ní mluví jako o možné české eurokomisařce, která by tak nahradila v Evropské komisi Věru Jourovou.

„Vypadá to zvláštně, že je adeptkou na dva rozdílné posty, ale nebylo by to poprvé ani naposledy, co nějaká strana takto postupuje. Uvidí se, jak to voliči budou vnímat, nebo jestli je to pod jejich rozlišovací schopnosti,“ přemítá politolog z Masarykovy univerzity Otto Eibl.

Kandidáti z jižní Moravy Danuše Nerudová Někdejší rektorka Mendelovy univerzity v Brně se stala jedničkou Starostů. Markéta Gregorová Za Piráty už v Bruselu zasedá, stejně jako před pěti lety kandiduje z druhého místa. Petra Korlaar Místostarostka Mikulova se vyšvihla u Starostů na třetí místo eurokandidátky. Ondřej Krutílek Poradce premiéra pro evropskou legislativu je pětkou kandidátky SPOLU.

Kdyby Nerudová v případě vládního výběru přešla do Evropské komise, šance Korlaar na mandát europoslankyně ve více než sedmisetčlenném parlamentu ještě stoupnou, pokud by neuspěla hned. „Místostarostkou bych v takovém případě nebyla, ale zastupitelkou bych chtěla zůstat. Myslím si, že propojení evropské a komunální úrovně může být naopak prospěšné,“ míní Korlaar.

Do Bruselu se chce pokusit proniknout i premiérův poradce Ondřej Krutílek z ODS, kterému to před pěti lety ze čtvrtého místa nevyšlo a skončil těsně pod čarou. Přeskočil ho totiž Alexandr Vondra, jehož kanceláři Krutílek šéfuje. Nyní je na společné kandidátce SPOLU, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP09, již Vondra vede, na pátém místě. Osobní kampaní se Krutílek snaží v posledních týdnech motivovat voliče, aby právě jemu dali kroužek a měl tak šanci po vzoru Vondry někoho přeskočit.

„Osobní kampaně máme v rámci SPOLU povolené, navíc každý kroužek pro kandidáta je i hlasem pro celou koalici,“ vysvětluje Krutílek.

S tím souhlasí i Eibl, zároveň si ale nemyslí, že by premiérův poradce preferenčních hlasů mohl získat takový počet, aby mu zajistil bezpečný polštář pro zisk mandátu. „Spíš bude důležité celostátní měřítko, kolik koalice SPOLU obsadí křesel,“ doplňuje politolog.

Největší opoziční síla, hnutí ANO, z jihomoravských vod naopak nevytáhla nikoho na místa, z nichž by měli kandidáti šanci zisku mandátu.

Místo trollů mimozemšťané

Na z Brna pocházející recesistické uskupení „ANO, vytrollíme europarlament“, jež tentokrát nekandiduje, ale v roce 2019 si přišlo díky překonání jednoho procenta hlasů na více než milionový příspěvek od státu na pokrytí volebních nákladů, se letos pokusí navázat podobně znějící uskupení, které se rovněž pokusí zmást voliče názvem. V popředí kandidátky „ANO, lepší EU s mimozemšťany“ se nachází Brňan Patrik Doležal, jenž tak kandiduje proti vlastní straně. Je totiž členem Pirátů.

„Mimozemšťani se mě zeptali, jestli bych je podpořil, a já s tím souhlasil, protože jejich programem je nehádat se a spolupracovat, což je i u Pirátů v Brně poslední dobou problém,“ tvrdí Doležal, který u Pirátů v blízké době kvůli kandidatuře za konkurenční uskupení skončí.

Za komunisty, kteří vytvořili kandidátku s názvem Stačilo!, je na pátém místě Petra Rédová Fajmonová, označovaná za dezinformátorku kvůli svým výrokům zejména v době covidové pandemie. Původně byla přitom zakladatelkou jihomoravské buňky hnutí Pro Jindřicha Rajchla. S ním se ale ve zlém rozešla a otěže u „rajchlovců“ převzal někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek, jenž figuruje na třetím místě evropské kandidátky.

„Jde o oportunismus, jak se pokusit vrátit do politiky. Nemyslím si však, že by udělal sám za sebe nějaký mimořádný výsledek,“ soudí o Haškových šancích politolog Eibl.

Jako podpora i Sládek nebo Šlachta

U SPD se žádná známá jména z jihu Moravy neobjevují, zato je jedno na posledním místě kandidátky Aliance za nezávislost ČR, kterou vytvořil Hynek Blaško, jenž přitom před pěti lety kandidoval právě za Okamurovo hnutí. Toto společné uskupení krajně pravicových stran má teď podporu někdejšího lídra republikánské strany Miroslava Sládka.

Ze zadních pozic vyjadřuje svým čelným kandidátům podporu i šéf Přísahy Robert Šlachta, který se spíš chce soustředit na vlastní podzimní senátorskou kandidaturu. O účast bez větších šancí na úspěch jde také v případě osmého a devátého místa pro dva kandidáty Sociální demokracie – Zuzanu Brzobohatou z Tišnova a řečkovického radního Filipa Hrůzu. SOCDEM se pokusí v čele s Lubomírem Zaorálkem do europarlamentu vrátit po minulém debaklu, kdy získala necelá čtyři procenta.