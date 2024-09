Brnu hrozí stoletá voda, na niž není připraveno. Hasiči evakuovali chatovou oblast

Aktuální deště by podle nejhoršího scénáře mohly přinést do Brna až stoletou vodu, na kterou však město momentálně není připraveno. Upozornil na to ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tůma. Voda se bude rozlévat ze Svratky a Svitavy. Z chatové oblasti Biskoupky u Jamolic na Brněnsku už hasiči evakuovali přes zaplavený most 125 lidí. Hrozilo, že by mohli v místě uváznout.