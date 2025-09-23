Nález munice v Brně uzavřel křižovatku, policie evakuovala nedalekou školu

Nález části munice při zemních pracích uzavřel v Brně křižovatku ulic Jana Babáka, Tábor a Kounicova, a to včetně pěší trasy. Z přilehlé základní školy policie preventivně evakuovala 86 lidí. Podle policistů je potřeba počítat se zdržením.

„Byly nalezeny fragmenty munice ze druhé světové války německé provenience. To, co bylo nalezeno, nebezpečné není, ale odkrývá se ještě další zemina. Oblast byla uzavřena z preventivních důvodů,“ informoval policejní mluvčí Petr Vala.

Zmíněná křižovatka na pomezí Králova Pole a Žabovřesk byla uzavřena pro osobní i hromadnou dopravu a taktéž pro chodce. Z blízké Základní školy Jana Babáka odvezly evakuační autobusy 86 lidí.

Na křižovatce ulic Jana Babáka, Tábor a Kounicova v Brně byly při zemních pracích nalezeny fragmenty munice. (23. září 2025)

Na místě zasahují vedle policistů také hasiči a strážníci. „Kolegové z Policie České republiky nás požádali o spolupráci kolem půl čtvrté odpoledne kvůli nálezu nevybuchlé munice. Aktuálně máme na místě osm strážníků, konkrétně autohlídky i motohlídky,“ informoval před půl pátou mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

„Uzavírka v místě stále pokračuje, pyrotechnici stále nacházejí v zemi další fragmenty munice a zbraní. Mimo jiné našli i dva panzerfausty a několik granátů,“ ifmormovala policie na síti X krátce po 18. hodině.

Linky x4, 12, 34 a 36 jezdí do odvolání odklonem. Linka 12 je odkloněna do zastávky Komín, smyčka. Linky 34 a 36 jedou obousměrně v úseku Sušilova – Přívrat přes Slovanské náměstí. V úseku Konečného náměstí – Technologický park dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu x12. V úseku Konečného náměstí – Vychodilova zavedl náhradní autobusovou linku x34.

