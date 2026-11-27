I přes klimatickou změnu a zhoršující se podmínky se evropským státům dařilo díky lepší prevenci a lepšímu řízení přírodních požárů dlouhá léta snižovat rozsah spálené plochy. V roce 2014 ale nastal zlom a spálená plocha se začala zvětšovat dokonce dvakrát rychleji, než předtím klesala. Ve studii, která analyzovala data z 22 států EU z let 1990 až 2024, to zjistili vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe s kolegy z Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů. Studie vyšla v časopise Regional Environmental Change.
Z 22 zemí se do roku 2014 netýkal klesající trend spálené plochy pouze Rumunska, kde naopak rostla. Ovšem po roce 2014, kdy klimatický tlak zesiloval, už plocha rostla ve všech zemích. Více to bylo v jižních státech, méně ve střední a severní Evropě. Navzdory tomu zatím zůstávají spálené plochy hluboko pod hodnotou z počátku 90. let. Nicméně poslední dva roky a požáry ve Středomoří dokládají zjištění vědců. Požární sezony byly náročné a obzvláště v letošním roce v některých zemích oheň spálil obrovské až rekordní plochy. Tato nejčerstvější data ovšem nemohla být už do výzkumu začleněna.
Vědci data analyzovali pomocí strojového učení, které dokázalo vysvětlit 80 procent ročních výkyvů na základě dat o vlhkosti paliva, vlhkosti vzduchu, nedostatku vody v půdě či na základě indexu požárního počasí. Na základě analýzy dat z minulosti provedli také s ohledem na charakteristiky dané země a s pomocí modelových předpovědí rozlohu spálených ploch do budoucna. Vědci pomocí strojového učení také zjistili, že rozloha se neodvíjí od klimatických faktorů lineárně.
Konstatovali také, že klimatický tlak a zhoršující se podmínky postupně překonávají řídicí kapacitu jednotlivých zemí a že dosavadní přístupy, které v minulosti vzdor zhoršujícím se podmínkám dokázaly eliminovat rozlohu spálené plochy, už nemusejí stačit. Je podle nich čas na to, aby se země zamyslely nad tím, jak vyššímu riziku úspěšně čelit. Zároveň je potřeba přenášet poznatky ze Středomoří, kde jsou požáry dlouhodobým problémem, do států mírného a studeného pásma, protože i tyto země čelí a budou čelit zvyšujícímu se požárnímu riziku.