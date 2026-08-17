Expedice za zatměním Slunce uspěla ve Španělsku, záběry na Islandu zhatily mraky

Mezinárodní tým, který už 20 let cestuje po celém světě za zatměním Slunce, letos uspěl ve Španělsku, ale na Islandu nikoliv. Záběry tam zhatily mraky. Podle členů týmu z Vysokého učení technického v Brně se tak vyplatilo obsadit více pozorovacích míst. Škola o výsledku informovala na svém webu. Záběry teď bude zpracovávat zakladatel týmu Miloslav Druckmüller, jenž z nich matematickými metodami dokáže získat cenné informace o koróně, tedy jasně zářícím okolí Slunce.
Úplné zatmění Slunce nastalo 12. srpna v části západní Evropy, nad severním Atlantikem a Grónskem. Členové expedice se rozmístili na různých pozorovacích lokalitách. Tři měli ve Španělsku, tři na Islandu. Připravili techniku, opakovaně ji vyzkoušeli nanečisto. Věděli však, že jsou odkázaní na rozmary počasí. Na Islandu tentokrát vše zhatily mraky.
"Po úspěšném pozorování úplného zatmění přichází obvykle obrovská euforie. Spontánní jásání, radost, emoce. Tentokrát ne. Přichází smutek a pocit beznaděje. V tu chvíli si člověk uvědomí, kolik práce se skrývá za těmi necelými dvěma minutami. Rok příprav, inovace techniky, testování, balení, cesta na Island, ztracený kufr, vítr, déšť, problematický šroub, boj s ostřením, kalibrační data, opakované zkoušky. A potom stačí mraky," popsala účastnice expedice, matematička z fakulty strojního inženýrství Jana Hoderová.
Dobré zprávy naopak přišly ze Španělska, kde počasí výpravě přálo. "Strategie více pozorovacích míst tak vyšla téměř dokonale. Bohužel jsme na Islandu byli názornou ukázkou toho, proč ji potřebujeme. Výsledek celé expedice je pozitivní. Máme data," uvedla Hoderová. Z Islandu si členové expedice vezou alespoň zkušenosti do budoucna.
"Úspěch – i kdyby jen jednoho stanoviště – je úspěchem celé expedice. Za výsledkem není jeden člověk ani jedna kamera, ale celý tým," napsala Hoderová. Tým Solar Wind Sherpas, který kromě Brňanů tvoří ještě zástupci Havajské univerzity, se v příštích letech chystá za dalšími zatměními do Egypta, Austrálie a jižní Afriky.
Korónu lze nejlépe pozorovat a zaznamenat právě v okamžiku, kdy sluneční kotouč zakryje Měsíc. Z výsledných dat čerpají astrofyzikové při výzkumu Slunce a slunečního větru.