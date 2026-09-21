Expert: Aktivity Ruska směrem k ČR jsou hybridním působením, nikoliv válkou

Skutečnost, že Rusko vůči České republice využívá kybernetické útoky, informační operace či zpravodajskou činnost, ještě automaticky neznamená, že proti zemi vede "hybridní válku" v plném slova smyslu. Současné ruské kroky lze označit za hybridní působení, respektive součást širší hybridní kampaně vůči společenství zemí Evropské unie a NATO. Na dotaz ČTK to odpověděl vojenský expert Zdeněk Petráš z Univerzity obrany.
Pojem hybridní válka se podle Petráše v současnosti používá velmi často, ale mnohdy až příliš široce. Základní princip podle něj spočívá ve snaze vnutit protivníkovi vlastní vůli bez nutnosti využít rozsáhlou ozbrojenou sílu. "Tato myšlenka není produktem současné doby, ale sahá hluboko do historie strategického myšlení. Již čínský vojevůdce a stratég Sun-c’ zdůrazňoval, že nejvyšším uměním strategie je podrobit si nepřítele bez boje," uvedl expert. Doplnil, že cílem není protivníka fyzicky zničit, ale podrobit si ho prostřednictvím psychologického působení, manipulace vnímání, dezinformací, ekonomického tlaku, diplomacie či podpory vnitřní nestability. Moderní hybridní konflikt tak podle něj představuje praktickou aplikaci principů formulovaných před více než 2000 lety.
V případě České republiky jde podle něj především o kybernetickou, informační a zpravodajskou oblast. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) podle Petráše například uvádí, že Ruská federace proti ČR dlouhodobě využívá kybernetickou špionáž, sabotáž a vlivové operace se zaměřením na strategické státní instituce. Kromě kyberprostoru je podle Petráše významná také snaha ovlivňovat veřejné mínění a důvěru občanů ve stát.
"Právě manipulace vnímání, propaganda a dezinformace představují jeden z charakteristických prvků hybridního působení. Nejde přitom pouze o přesvědčování veřejnosti o určitém politickém názoru. Strategickým cílem Ruska bezpochyby bude narušit těžiště morální síly NATO i EU, což by měla být jednota a vnitřní soudržnost. Pokud tu Rusko pomocí hybridního působení naruší, má nepoměrně jednodušší cestu k získání většího vlivu a tím i prosazení svých politických zájmů," uvedl Petráš.
V posledních měsících lze podle odborníka pozorovat zostření především v intenzitě některých aktivit, nikoli však nutně v podobě zásadně nové ruské strategie. Na pokračující tlak ukazuje podle něj zvýšená kybernetická aktivita na počátku roku 2026 i pokračující kombinace zpravodajských a informačních nástrojů.
Petráš nicméně uvedl, že by byl opatrný před označením každého jednotlivého incidentu za součást „hybridní války“. "Podstatou hybridního působení není existence jednoho konkrétního nástroje, ale jejich koordinovaná kombinace s cílem dlouhodobě oslabovat odolnost státu a společnosti. Právě schopnost společnosti odolávat manipulaci, dezinformacím a dalším formám nátlaku proto zůstává jedním z klíčových prvků obrany proti tomuto typu působení," uvedl expert.