Expert: Cílem zesílených útoků Ruska na Ukrajinu je psychologický tlak

Cílem zesílených útoků Ruska na Ukrajinu je podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany snaha zasáhnout psychiku ukrajinské společnosti a oslabit její důvěru ve vlastní politické vedení. Nejde podle něj o změnu strategie směrem k vojenskému průlomu. Petráš to dnes řekl ČTK. Rusko v posledních dnech zesílilo vzdušné útoky na Ukrajinu, především úderů drony na Kyjev a další města.
Expert upozorňuje, že útoky míří především na kritickou energetickou infrastrukturu a civilní cíle. "Jejich účelem není získání území, ale vytvoření psychického tlaku na ukrajinskou veřejnost, aby byla ochotnější přijmout podmínky, které se Rusko snaží prosadit. Jde o pokračování dlouhodobé ruské snahy ovlivňovat morálku obyvatelstva, nikoli o nový trend," uvedl Petráš.
Zintenzivnění útoků podle odborníka nesouvisí s žádným lineárním vývojem konfliktu. Válka se podle něj nevyvíjí předvídatelně a nelze očekávat, že by intenzita operací rostla či klesala podle nějakého pevně stanoveného modelu. Rusko nyní podle něj zřejmě vyhodnotilo současnou mezinárodní situaci, například napětí na Blízkém východě či ekonomické problémy v řadě zemí, jako příležitost posílit tlak na Ukrajinu v momentě, kdy se pozornost světové veřejnosti částečně přesouvá jinam.
Větší ofenzivní operace ze strany Ruska podle něj ale nehrozí. Poukázal na to, že Rusko preferuje útoky bezpilotními prostředky, které minimalizují vlastní ztráty a nemají negativní dopad na domácí politickou situaci. Nevidí žádné známky příprav na rozsáhlou pozemní operaci ani na masivní koncentraci sil.
"Údery drony slouží k oslabování morálky a psychické odolnosti ukrajinského obyvatelstva, nikoli k získávání území," uvedl Petráš.
Pokud budou podobné útoky pokračovat, konflikt se podle odborníka může protahovat. Otázkou podle něj je, do jaké míry to jsou obě strany ochotny akceptovat z hlediska vojenských a ekonomických možností.
"Rusko se zřejmě bude soustředit na upevnění kontroly nad územími, která již drží, a na jejich postupnou integraci do Ruské federace. Rozsáhlé operace, které by vedly k zásadní změně frontové linie, očekávat v blízké době nelze," uvedl Petráš.