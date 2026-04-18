Expert: Kolaps fronty na Ukrajině na jedné či druhé straně je nepravděpodobný

Válečná linie na Ukrajině zůstává podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany převážně statická, i když se na východě dál místy intenzivně bojuje. Hlavní roli hrají drony. Výhodu má ten, kdo jich má víc a dokáže je přesněji používat. Petráš nicméně nepředpokládá zhroucení fronty na žádné straně. Čeká spíš pokračující ruský tlak a menší ukrajinské protiakce, řekl v rozhovoru pro ČTK. Rusko napadlo Ukrajinu 24. února 2022.
Ukrajina v poslední době provedla podle Petráše úspěšný průlom do obrany protivníka ve směru na Doněck, což vedlo k omezeným taktickým úspěchům bez širšího operačního dopadu, míní. "Na druhé straně lze pozorovat pokračující lokální zisky ruských jednotek v prostoru Avdijivky, Bachmutu a západně od Doněcka, což podle těchto zdrojů naznačuje udržení iniciativy na straně Ruské federace," uvedl Petráš.
"Dominantním faktorem je dnes dron a taktická převaha patří těm, kteří používají nejvíce dronů s největší přesností. Má to však jeden důležitý problém. Je málo pravděpodobné, že by tato taktická převaha byla transformována do významnějšího operačního efektu a vedla ke strategickému zvratu průběhu konfliktu," uvedl Petráš.
Ukrajinské aktivity, pokud jde o využití bezpilotních prostředků, lze podle něj interpretovat spíše jako snahu o stabilizaci fronty a zpomalení ruského postupu než přípravu na zásadní změnu dynamiky konfliktu. Současný vývoj podle něj potvrzuje snahu Ruska o postupné vyčerpávání ukrajinských kapacit při současném udržení tlaku na klíčové oblasti frontové linie.
Ukrajinské zisky mají podle něj význam, jsou ale omezené z hlediska operačního rozsahu. "Význam spočívá méně v územních ziscích a více v účincích. Ukrajina zvyšuje náklady protivníka, zpomaluje jeho postup a zpochybňuje jeho iniciativu. Nejde však zatím o zásadní strategický zlom. Rusko nadále těží z početní a materiální převahy," míní Petráš.
Podle něj prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by jedna či druhá stany koncentrovala své síly a prostředky na úseky fronty, ve kterých by měla nastat případná rozsáhlejší jarní ofenzivní operace. Vše podle něj nasvědčuje spíše tomu, že hlavním cílem ruské útočné aktivity napříč bojištěm je oslabení ukrajinské schopnosti pokračovat ve vedení války a zlomit soudržnosti západní pomoci.
V následujících měsících lze podle něj očekávat pokračování konfliktu v nezměněné podobě s menšími taktickými zisky na obou stranách. Těžko podle něj hodnotit, zda Rusko sleduje strategii dlouhodobé války, akceptuje vysoké ztráty a usiluje o vyčerpání Ukrajiny i oslabení západní podpory. Takový způsob vedení konfliktu podle Petráše není dlouhodobě udržitelný pro žádnou zemi.
"Ukrajina bude pravděpodobně i nadále využívat výhody bezpilotních prostředků k vedení přesných a cílených úderů na infrastrukturu v hloubce ruského území. Kolaps fronty na jedné či druhé straně je nepravděpodobný. Spíše lze očekávat pokračující ruský tlak a ukrajinské lokální protiakce," míní Petráš.