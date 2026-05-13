Expert: Obavy z prolomení dekretů nejsou realistické, je to uzavřená záležitost

Obavy z prolamování poválečných prezidentských dekretů nebo masových restitucí nejsou z právního hlediska realistické - jde o uzavřenou záležitost. Právní historik Jaromír Tauchen v rozhovoru s ČTK poukázal na principy právní jistoty a stability. "Moderní právní stát nemůže po 80 letech zpochybňovat základní majetkové a státoprávní změny, na nichž následně vznikly celé generace právních vztahů," uvedl Tauchen, který je vedoucím Katedry dějin státu a práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Téma dekretů prezidenta Edvarda Beneše se do veřejné debaty vrátilo v souvislosti s chystaným sjezdem sudetských Němců v Brně.
"To ovšem neznamená, že by se společnost neměla touto otázkou nadále zabývat v historické a morální rovině," zdůraznil odborník. Je podle něj důležité pojmenovat to, co se v poválečném období odehrálo, včetně excesů, násilností a bezpráví, aniž by se tím relativizovaly nacistické zločiny nebo zpochybňovaly příčiny poválečného vývoje.
"Demokratická společnost musí být schopna kriticky reflektovat i problematické momenty vlastních dějin, aniž by tím automaticky otevírala otázku právní revize výsledků druhé světové války," uvedl Tauchen.
Pro současnou německou právněhistorickou vědu už Benešovy dekrety nejsou centrálním tématem, ta česká je vidí jako produkt mimořádné historické situace spojené s rozpadem předmnichovského Československa, obdobím okupace a působením exilové vlády. Prostřednictvím dekretů se v době války a krátce po ní řešily zásadní otázky obnovy státu a právního pořádku, od organizace veřejné správy přes znárodnění a potrestání nacistických zločinců až po znovuzavedení středoevropského času.
"Právě tato šíře ukazuje, že dekrety představovaly faktický nástroj obnovy československého státu v mimořádné situaci, kdy neexistoval standardní parlamentní zákonodárný proces," popsal Tauchen.
Pojem Benešovy dekrety se podle odborníka nesprávně redukuje téměř výhradně na otázku odsunu Němců, Maďarů a poválečných konfiskací majetku. Ve skutečnosti šlo o širší a komplexnější soubor právních předpisů. Žádný jednotlivý dekret, který by přímo upravoval odsun německého obyvatelstva, navíc ani neexistoval.
"Odsun byl především politickým a mezinárodněprávním procesem souvisejícím s poválečným uspořádáním Evropy a rozhodnutími vítězných mocností. Některé dekrety prezidenta republiky ovšem pro tento proces vytvářely důležité právní předpoklady. Typicky šlo například o úpravy týkající se ztráty československého státního občanství osob německé a maďarské národnosti nebo o konfiskaci jejich majetku," uvedl Tauchen.
Některé dekrety tvoří dosud součást právního řádu, podle odborníků jsou však "vyhaslé". "Řada dekretů nebyla formálně zrušena, avšak jejich účinky byly jednorázově naplněny již v bezprostředně poválečném období. Například konfiskace majetku nebo ztráta státního občanství byly právní akty, jejichž účinky nastaly tehdy a nelze je dnes znovu aplikovat na nové situace," řekl Tauchen.
Dekrety nebyly československým specifikem. Druhá světová válka vytvářela různé mimořádné ústavní situace. Exilové vlády, provizorní režimy nebo mimořádné orgány přijímaly normativní akty bez existence řádně fungujícího parlamentu. Nucený odchod německého obyvatelstva byl taktéž součástí širšího poválečného uspořádání Evropy, nikoliv jen československým řešením. Postupimská konference v roce 1945 výslovně počítala s transferem Němců ze států střední Evropy.
Téma dekretů se do českého veřejného prostoru vrací ve vlnách. Intenzivně se o nich debatovalo po pádu komunistického režimu a později v souvislosti s česko-německou deklarací z roku 1997, v níž obě strany projevily vůli nezatěžovat vztahy právními nároky vyplývajícími z minulosti. Dalším impulzem byl vstup Česka do EU. Část veřejnosti se obávala, zda to nepovede k otevření sudetoněmeckých nároků, což se ale nenaplnilo. Znovu se dekrety staly tématem v roce 2013 v souvislosti s prezidentskou kampaní Miloše Zemana proti Karlu Schwarzenbergovi.
Novým spouštěčem debaty o dekretech se stal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se příští týden uskuteční v Brně, tedy poprvé na českém území. Vládní koalice tvořená ANO, SPD a Motoristy s konáním sjezdu nesouhlasí, očekávají se protesty. Opoziční politici a řada osobností naopak sněm vítají jako další krok na cestě česko-německého smíření.
Pro vysokoškolského učitele a právního historika je pozitivním aspektem to, že podobné veřejné diskuse přivádějí k tématům moderních dějin a práva novou generaci lidí, která by se o historii jinak možná vůbec nezajímala. "Když mladí lidé na sociálních sítích sledují demonstrace před brněnským magistrátem, emotivní vystoupení na jednání zastupitelstva nebo ostré politické spory kolem dekretů a sudetoněmecké otázky, často je to vede k tomu, že si začnou sami dohledávat historické souvislosti a snaží se pochopit, proč je toto téma i po 80 letech stále schopné vyvolávat silné emoce," uzavřel Tauchen.