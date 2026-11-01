Expert: Očekávat mír výhodný pro obě strany na Ukrajině je nerealistické

Dosažení míru na Ukrajině bude podle vojenského experta Zdeňka Petráše z Univerzity obrany vyžadovat podstatně více než jen vyhlášení příměří a zahájení rozhovorů. Jakékoliv udržitelné urovnání musí podle něj vyřešit příčiny konfliktu a přinést spolehlivé bezpečnostní záruky. Očekávat dokonalý výsledek po případných jednáních, který by plně uspokojil obě strany, je však podle něj nerealistické. Petráš to napsal ČTK.
"Přechod od války k míru bude zahrnovat složitá jednání, nevyřešené územní otázky a zavedení spolehlivých bezpečnostních záruk. Mír bude v konečném důsledku udržitelný pouze tehdy, bude-li řešit bezprostřední příčiny konfliktu," uvedl Petráš.
Konflikt se podle něj postupně proměnil v dlouhodobou opotřebovávací válku s rozsáhlým nasazením konvenčních sil, útoky na velké vzdálenosti a intenzivním využíváním technologií. Obě strany se nyní snaží protivníka vyčerpat ekonomicky a zlomit vůli civilního obyvatelstva. Zatímco Rusko disponuje značným potenciálem vlastních zdrojů, Ukrajina spoléhá především na západní pomoc. Otázkou podle Petráše zůstává, která ze stran dokáže odolávat déle a získá větší sílu k prosazení svých zájmů.
Charakteristickým rysem bojů v uplynulém období zůstala podle něj kombinace ruského tlaku na většině frontových úseků a ukrajinských úderů hluboko v ruském týlu. Ukrajinské síly zasáhly řadu průmyslových a vojenských objektů stovky kilometrů od hranic. "Významným příkladem byl útok na závod Energija v Jelecu v Lipetské oblasti, který potvrdil schopnost Ukrajiny zasahovat strategicky důležité objekty stovky kilometrů od hranic. Současně pokračovala ukrajinská úderná kampaň proti vojenské infrastruktuře v Bělgorodské oblasti," uvedl analytik.
Hlavní ruské operační úsilí směřuje k obsazení zbývajících částí Doněcké oblasti a prolomení ukrajinského pevnostního pásu tvořeného aglomeracemi Slovjansk, Kramatorsk, Družkivka a Kosťantynivka. Rusko usiluje o kontrolu nad celým Donbasem, který vnímá i jako klíčovou součást zamýšlené bezpečnostní nárazníkové zóny. "Ovládnutí doněckého operačního prostoru by ruskému vedení umožnilo odsunout ukrajinské síly dále od ruského území, zkrátit a stabilizovat obranné linie a vytvořit výhodnější podmínky pro dlouhodobé udržení okupovaných oblastí," vysvětlil Petráš.
Ruská armáda se současně snaží vytvořit nárazníková pásma v Sumské a Charkovské oblasti, zatlačit ukrajinské jednotky od hranic a připravit podmínky pro případné další přiblížení k Charkovu. V útocích pokračuje také v okolí Lymanu, Slovjansku či Kosťantynivky, ve většině případů však bez potvrzených významnějších územních zisků.
Tlak Rusko vyvíjí rovněž v prostoru Pokrovsku a Dobropillje s cílem ohrozit zásobovací trasy do Dněpropetrovské oblasti. Na jihu se ruské síly soustředí na udržení pozic a vytvoření podmínek pro palebné působení proti Záporoží. Součástí jejich strategie zůstává podle Petráše intenzivní raketová a dronová kampaň napříč Ukrajinou i posilování vojenské přítomnosti v Bělorusku.