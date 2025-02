Po vzoru Bati dobývá svět botami oceněný podnikatel z jihovýchodu Moravy

Podnikatel, který svou firmu vybudoval ve Strážnici na Hodonínsku, vsadil na kvalitu a inovace. Nechrlí tak z pásu běžné „cvičky“, u nichž by byl pod cenovým tlakem levnějších zemí, ale zaměřuje se na specializovanou obuv, zejména tu pracovní. Řada jeho výrobků je dnes chráněna patenty.

Nebojí se ani kombinovat materiály, které pro obuv dosud nikdo nepoužil, udávat trendy a nebýt ve vleku ostatních. Naopak se snaží „být stále o krok napřed“, jak zní Macháčkovo motto, s nímž firmu v roce 2003 zakládal.

Logicky tak má i dražší sortiment, než co lidé vidí v běžných obchodech. „U nás to ale není o ceně. Naším prvořadým cílem je vytvořit takovou botu, která předčí, co na trhu je. Každá obuv musí splňovat určité normy a vlastnosti, my ale chceme vytvořit produkt, který tato kritéria několikanásobně překročí,“ vysvětluje jedenapadesátiletý rodák ze Strážnice, který začínal jako dělník v obuvnickém průmyslu a jeho děda pracoval přímo v provozu Tomáše Bati. Ostatně Macháčkovi je tento prvorepublikový podnikatel velkým vzorem.

„Toto ocenění je pro mě skutečně velkou poctou. Někdo jiný dává najevo, že to skutečně neděláme špatně. Toho si skutečně cením,“ prohlásil a v žertu dodal, že si myslel, že na vyhlášení bude dělat jen křoví jiným soutěžícím.

Tržby se blíží půl miliardě

Macháčkovy boty značky VM Footwear používají lidé napříč profesemi po celém světě, od Česka a Slovenska přes Skandinávii, země západní Evropy, Blízký východ, Jižní Ameriku až po Austrálii. Celkem dodává do 39 zemí světa.

„Ve svém podnikání se Vítězslav Macháček řídí přísným etickým kodexem, který zaručuje spolupráci jen s ověřenými a spolehlivými partnery. Velký důraz klade také na dopad výroby na životní prostředí. To vše dotváří jeho profil výjimečného podnikatele, který může být pro ostatní velkou inspirací,“ poznamenala u příležitosti slavnostního vyhlášení, které proběhlo v brněnském hotelu Passage, Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika.

Macháčkova firma nezaměstnává žádné vysoké stovky lidí, aktuálně má třicet pracovníků, loni dosáhla tržeb zhruba 450 milionů korun. „Chystáme nový logistický areál, takže opět jednoho nebo dva pracovníky přibereme,“ doplnil muž, jehož podniku každý rok rostou tržby o zhruba 10 až 15 procent.

Před třemi roky nastal u původně čistě české firmy významný posun. Macháček prodal podíl ve výši 70 procent britskému investorovi, společnosti Bunzl. Na byznys by to ale podle něj nemělo mít vliv. „Bylo to nějaké vyvrcholení mého podnikatelského záměru, tedy najít takového partnera, který nás nechá bez dalšího vlivu fungovat dál,“ dodal s tím, že se chce více věnovat volnému času a života si i užívat.

Držitel jihomoravského titulu EY Podnikatel roku, který se letos vyhlašoval už podvacáté, nyní postupuje do celostátního finále, kde se utká s vítězi z dalších regionů. Hlavní ceny v celkem pěti kategoriích budou předány 4. března. Absolutní celonárodní vítěz se pak v červnu zúčastní světového finále v Monaku, kde se bude ucházet o titul EY Světový podnikatel roku 2024.