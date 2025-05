V Břeclavi se uskuteční férová snídaně

Krajský sněm hnutí ANO na Vysočině schválil do čela kandidátní listiny pro podzimní sněmovní volby poslankyni Moniku Obornou. Novinářům dnes v Jihlavě řekla,...

Budějovický Divadelní spolek J. K. Tyl slaví 130 let, chce odehrát pět premiér

Ochotnický Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice (DSJKT) působí v krajském městě nepřetržitě 130 let. Bez finanční podpory města by to v současnosti...