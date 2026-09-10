Fakulta architektury VUT v Brně vytvořila modul pro stanici v Antarktidě

Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně (FA VUT) dokončila modul nové antarktické stanice CZ*ECO Nelson. Sloužit bude jako prezentační, ale mohl by být reálně využitelný právě i v Antarktidě. ČTK to dnes řekla Anna Rychnovská z marketingu fakulty. Stanici v souostroví Jižní Shetlandy dříve získal od soukromníka Český antarktický nadační fond, kterému fakulta modul předá.
Modul je výsledkem několikaleté spolupráce FA VUT, Českého antarktického nadačního fondu a Českého antarktického výzkumného programu působícího na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Reaguje na specifické podmínky Nelsonova ostrova, zejména na vysokou vlhkost, proměnlivé teploty, silný nárazový vítr a intenzivní UV záření.
"Zvenku působí stanice možná poněkud nenápadně – její tvar odpovídá podmínkám extrémního chladu, sucha a větru Antarktidy. To jedinečné pochopíte až uvnitř: stovky vzájemně propojených kazetových dílů, které s milimetrovou přesností vyrobilo robotické rameno KUKA, jemuž u nás na fakultě přezdíváme FERDA – Friendly Robot for Design and Architecture. Mám radost, že za stavbou stojí naši studující pod vedením kolegy Martina Kaftana," řekl děkan Fakulty architektury Jiří Palacký.
Projekt vznikal jako systémové stavební řešení využitelné v extrémních podmínkách. Důraz vědci od počátku kladli na modularitu, energetický koncept, nízkou emisní stopu a využití přírodních materiálů. Konstrukční systém vychází ze stavebnicového principu, který umožňuje předpřípravu jednotlivých částí, jejich přepravu a následnou montáž přímo na místě.
K vidění je v areálu fakulty na Poříčí. Po předání bude stanici využívat Český antarktický nadační fond k podpoře výzkumu v Antarktidě. Zároveň bude sloužit VUT pro vzdělávací a popularizační aktivity.
V nejbližší době se tak v prostoru stanice uskuteční výstava věnovaná Pavlu Proškovi, geografovi, klimatologovi a polárnímu výzkumníkovi. Prošek stál u zrodu České vědecké stanice Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse a dlouhodobě působil jako prezident Českého antarktického nadačního fondu.