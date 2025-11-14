Stovkám chlapců psal pod falešným profilem, pak od nich loudil intimní fotky

Za zneužití dítěte k výrobě pornografie muži hrozí až pět let vězení. S chlapci si psal na komunikační platformě.
„Při prvotním výslechu nezapíral, k trestné činnosti se doznal. Naštěstí se dosud neprokázalo, že by videa někam dále posílal nebo jejich autory vydíral a tím nutil k dalším věcem,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.
Policisté varují, že ve virtuálním prostředí není nikdy jisté, kdo se za profilem skutečně skrývá. Samozřejmostí má být neposílat nikomu intimní fotografie.
„Riziko jejich zneužití je velké a zpětně vymazat takový materiál není reálné. Policejní preventisté na tato nebezpečí opakovaně upozorňují, prosíme zároveň i rodiče, aby to dětem znovu zdůraznili,“ vyzval mluvčí.