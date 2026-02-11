Fašank umí jít s dobou. Do průvodu už smí ženy a může se objevit i Superman

Masopustní veselí vrcholí v těchto dnech na celé jižní Moravě. Fašank, jak se tomuto období také říká, trvá od svátku Tří králů do Popeleční středy, která letos připadá na 18. února. Programy akcí přitom ukazují, že vedle folkloru dostávají prostor také moderní formy oslav.

„Lidé se v novodobých masopustních průvodech vyjadřují k tomu, co vidí v současnosti, co je zajímá a baví,“ vysvětluje etnoložka Jana Poláková z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně.

Zatímco některé menší obce se stále drží tradic a pravidel starých až 150 let, ve městech se do průvodů přirozeně vlévají moderní zájmy a témata. Výrazné oživení folklorních tradic zažívají v posledních letech třeba Židlochovice na Brněnsku, kde od roku 2020 působí spolek Kanava.

„Původní myšlenka byla obnovit v Židlochovicích kroje. Když se nám podařilo do toho trochu proniknout, hledali jsme další tradice, které bychom mohli přidat do našeho repertoáru, a masopust se tak nabízel,“ přibližuje Iva Šosová ze spolku, jenž se snaží o rozvíjení lidových tradic ve městě.

Zatímco dospělí členové Kanavy dbají na tradice a šijí si poctivé slaměné masky, například medvěda, nejmladším návštěvníkům zde dopřejí možnost zhmotnit jejich fantazii, byť by byla z moderní éry. „Sice jako spolek jdeme tradičním směrem, ale u dětí necháváme volnost. Chceš jít za Supermana? Tak běž. Hlavní je, aby je to bavilo,“ popisuje přístup Šosová.

Maska dodává kuráž

Veřejný údiv nad novodobými kostýmy přitom není v historii ničím novým. „Máme záznamy z konce 19. století z Vysočiny, kde lidé v maskách indiánů vyvolávali pohoršení. Tehdy to okolí vnímalo jako něco děsivého a zbytečně moderního,“ líčí Poláková.

Součástí masopustního veselí je i specifická psychologie masky, která svému nositeli dodává nečekanou kuráž.

Masopustní masky umožňovaly beztrestnou kritiku, vše je dovoleno, říká etnoložka

„Maska je určená k tomu, aby nositel nebyl vidět, takže si může dovolit to, co by bez ní nemohl. I okolí na to reaguje jinak, protože v rámci masopustu je tato nestandardní situace brána jako standardní a zábavná,“ podotýká etnoložka.

Právě tuto vnitřní svobodu a proměnu identity v ulicích vnímá také Šosová. „Lidé jsou jako proměnění, veselejší a odvážnější. Vžívají se do svých rolí. Tradičně už tady máme kostým zloděje, jenž třeba z legrace dělá, že vykrádá obchod. V maskách to okolí přijímá s vtipem,“ dává příklad.

Místo slámy performerka z Kalifornie

Odlišnou cestu volí akce brněnské Káznice v Bratislavské ulici. Tamní průvod rezignuje na tradiční fašank s folklorem a sází na propracovanou divadelní složku. Protože oslava masopustu letos připadá na Valentýna, organizátoři zvolili téma Bouffoni a láska.

„Bouffoni jsou groteskní, nespoutané bytosti, které milují nadsázku a ladně napodobují lidské emoce,“ nastiňuje mluvčí Káznice Radoslav Pospíchal s tím, že cílem je, aby se vnitřní svoboda aktérů rozlila do ulic.

Pro toho, kdo neví, jak to chodí, může být masopust kulturní šok, říká etnograf

Přípravy zde neponechali náhodě, od začátku ledna probíhají divadelní dílny pod vedením performerky Zuzany Šabaty, jež do Brna přiletěla až z Kalifornie. „Půjde o vžití se do konkrétní role, kterou si aktér vnitřně prožije a následně v ní pak vstupuje do interakcí s okolím,“ vysvětluje Pospíchal, podle něhož lekce zahrnovaly rovněž trénink zpěvu nebo pohybu.

Moderní pojetí navíc odráží i další společenský posun. Zatímco tradiční typy průvodů byly určeny pouze mužům, ty novodobé už nejsou genderově vyhraněné. „V těchto moderních formách už se v maskách běžně účastní i ženy a děti, což v těch úplně původních tradicích nebývalo zvykem,“ upozorňuje etnoložka.

Vlna masopustního veselí začala v kraji už o uplynulém víkendu. Například v Brně na Špilberku vsadili na ukázku tradičního masopustu s folklorem moravského Slovácka, a to bouráním masa a pochodem po hradu. Ve stejný den se průvody s maskami vydaly také do brněnských čtvrtí Kohoutovice a Husovice, v úterý se masopustně veselilo Znojmo.

Kam lze v kraji mimo jiné vyrazit na masopust

12. 2. Vyškovský masopust
Průvod v čele s medvědem vyjde v 15 hodin z nádvoří Muzea Vyškovska a za doprovodu muziky obejde tamní náměstí, kde společně s dětským folklorním souborem Klebetníček oslaví masopustní období.

14. 2. Masopustní průvod – Káznice Brno
Šílený průvod masek, hudby, rytmů, bouffon energie a společného smíchu vyrazí ve 14 hodin od Káznice v Bratislavské ulici. Letošním tématem jsou „bouffoni a láska“.

14. 2. Židlochovický masopust – Vostatky
Masopustní rej odstartuje v 9 hodin u informačního centra v Masarykově ulici, odkud se průvod masek vydá do města. Celé veselí vyvrcholí na nádvoří a ve stodole komunitního centra moravskou zabijačkou se specialitami a hudbou DH Pivoňka.

14. 2. Hodonínský fašank
Na Masarykově náměstí začíná již od 9 hodin ráno zabijačkovými specialitami spojenými s komentovaným bouráním a porcováním prasete. Po představení fašankových masek se následně vydá průvod za doprovodu cimbálové muziky po trase Masarykovo náměstí – Masarykovo muzeum – fara Římskokatolické církve – světelná křižovatka – DK Hodonín.

14. 2. Poštorenský fašank – Břeclav
Ve 14 hodin u kostela začíná průvod se zastávkami po městě, ukončen bude tradičním pohřbíváním basy. K tanci a poslechu zahraje DH Pivoňka.

15. 2. Masopust městské části Brno-Bosonohy
Začíná od 12 hodin na bosonožském náměstí a od 14 hodin pokračuje průvodem masek.

