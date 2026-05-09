Festival Divadelní svět Brno míří k rekordním tržbám za vstupenky

Festival Divadelní svět Brno, jehož hlavní část začne příští týden v úterý, letos míří k rekordním tržbám z prodeje vstupenek. Organizátoři očekávají, že oproti loňsku stoupnou na dvojnásobek, tedy zhruba ze tří na šest milionů korun. Důvodem je značný zájem o hlavní programové body. Všechny velké produkce byly dlouho dopředu vyprodané, řekl v rozhovoru s ČTK ředitel festivalu a pořádajícího Národního divadla Brno Martin Glaser.
Festival v polovině dubna předznamenala dvě vystoupení nizozemského tanečního souboru Nederlands Dans Theater (NDT) před plným hledištěm Janáčkova divadla. Juniorské těleso NdT 2 na stejném místě vystoupí příští týden v úterý, opět před vyprodaným sálem. Zahajovací večer dovrší produkce souboru V.O.S.A Theatre pod širým nebem na piazzettě Janáčkova divadla.
Divadelní svět Brno patří k největším přehlídkám v Česku, kromě Národního divadla Brno se na organizaci podílejí také další brněnské scény. Přehlídka letos potrvá do 24. května, nabídne 90 představení a dalších akcí různých žánrů i zaměření. "Vybrané inscenace letos mnohem silněji než v posledních letech reflektují společenské napětí, otázky, které si klademe o svobodě a nesvobodě, zodpovědnosti, morálce," řekl Glaser.
Vyprodaná jsou například všechna vystoupení Divadla bratří Formanů a spolupracujících souborů v inscenacích Ptačí sněm a Má vlast. Ředitel festivalu se těší na inscenaci Domeček pro panenky z produkce francouzsko-norského uskupení Plexus Polaire. Na festivalu bude hostovat také několik slovenských divadel a mnoho českých souborů včetně pražského Národního divadla s inscenací Heda Gablerová.
Předpokládaný rozpočet festivalu je 22 milionů korun. Deseti miliony přispělo město Brno, organizátoři počítají také s příspěvkem od Jihomoravského kraje. Ministerstvo kultury podobně jako loni poslalo 7,4 milionu korun, dlouho však organizátoři zůstávali v nejistotě, zda se příspěvek nesníží. "Nejistota byla pro celý produkční tým hodně vyčerpávající, chystali jsme se i na krizové scénáře," uvedl Glaser.
Tým propojený s uměleckým vedením Národního divadla Brno se na organizaci Divadelního světa podílí deset let. Cílem je maximálně využít infrastrukturu a možnosti brněnské divadelní scény. V Česku je už festival podle Glasera pevně etablovaný, v příštích letech chtějí pořadatelé dále budovat jeho mezinárodní pozici a rozšiřovat vazby na zahraniční přehlídky.
Momentálně pracují také na dlouhodobém strategickém plánu rozvoje. Glaser totiž v polovině roku 2028 jako ředitel přejde z brněnského do pražského Národního divadla, což vyvolá i další změny na brněnské scéně. Organizátoři se chtějí vyhnout otřesu, který by mohl festival negativně ovlivnit.