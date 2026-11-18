Mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno letos zaznamenal rekordní návštěvnost i tržby. Celkem 71 festivalových produkcí včetně těch, které se uskutečnily ještě před hlavní částí festivalu, přilákalo 27.875 platících diváků z Česka i zahraničí, tržby přesáhly 14,6 milionu korun. V tiskové zprávě o tom dnes informovala Gabriela Vilímková z festivalového týmu. Před dvěma lety na festival zamířilo 16.661 diváků a tržby dosáhly 8,2 milionu korun.
Hlavní část bienále začala 13. října a skončila v úterý 17. listopadu. Program nabídl v pěti týdnech přes 60 představení. Kromě uvedení kompletního operního díla Leoše Janáčka, z něhož osm oper nastudoval soubor Janáčkovy opery Národního divadla Brno (NdB), to byly i komorní a orchestrální koncerty.
"Máme za sebou po všech stránkách rekordní ročník festivalu. Samotná čísla však nedokáží obsáhnout podstatu toho nejdůležitějšího, co se na festivalu odehrávalo. Reakce publika z celého světa a pět týdnů výjimečné festivalové atmosféry jasně potvrdily, že festival Janáček Brno má na světové kulturní mapě pevné kořeny," řekl tajemník festivalu Pavel Lojda.
Festival zahájila inscenace Janáčkovy opery Osud v režii Roberta Carsena. "Uvést kompletní Janáčkovo operní dílo bylo velkou výzvou. Spojení sil našeho souboru se zahraničními sólisty a orchestry otevřelo nové možnosti umělecké spolupráce a nabídlo festivalovým divákům neotřelý pohled na Janáčkovu operní tvorbu," uvedl umělecký ředitel festivalu Jiří Heřman.
Na programu letošního ročníku bylo třeba i uvedení první Janáčkovy opery Šárka v původní komorní verzi s klavírním doprovodem z roku 1887. Na festivalu hostovala bavorská státní opera Bayerische Staatsoper i Bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hrůši. Dvě operní jednoaktovky připravili studenti z Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
"Dovršený janáčkovský operní cyklus byl mimořádný nejen z organizačního a logistického hlediska, ale ukázal, jak silnou interpretační stopu jsme v NdB od roku 2014 zanechali. A samotná podoba festivalu a zejména jeho přijetí u domácího a zahraničního publika potvrdilo správnost cesty, kterou jsme ušli," doplnil ředitel NdB Martin Glaser.
Jedenáctý ročník festivalu s podtitulem Nesmrtelnost se uskuteční na podzim 2028. Připomene 100. výročí úmrtí Leoše Janáčka.