Festival krátkých filmů Brno16 vyhrál španělský snímek Mal de Madre

Mezinárodní filmový festival Brno16 vyhrál španělský snímek Mal de Madre. V kategorii českých a slovenských snímků uspěl film Jak naslouchat fontánám od slovenské režisérky Evy Sajanové. Festival začal ve středu, končí dnes. Výsledky ČTK za pořadatele poskytla Martina Špiřík Marešová.
Vítězný španělský film se podle poroty pohybuje na pomezí dokumentu a fikce, pověr a reality. V pokoji dospívající dívky se v jednom prostoru prolínají staleté tradice s moderními rituály generace Z. "Film vyniká atmosférickým zpracováním, které od hlavní hrdinky nevyžaduje mnoho slov. Vytváří jemné napětí mezi světem utvářeným předchozími generacemi a odvahou najít si v něm své místo," zdůvodnila svůj výběr porota.
Společně s hlavní cenou udílí porota také tři čestná uznání. Letos je získali režisérka Ante Pasková za belgický snímek Pitomec, Leo Černic za slovinsko-italský film Kosmonauti a Mandana Ferdosová za francouzský snímek Farnaz.
Vítěz mezi českými a slovenskými filmy zaujal porotce schopností zprostředkovat emoce prostřednictvím pečlivého zobrazení městské krajiny a propracovaného zvukového designu. "Film oslavuje formu krátkého filmu za pomoci promyšlené narace, struktury a choreografie. Daří se mu tak zachytit socioekonomický fenomén gentrifikace a jak důležité je věnovat pozornost přehlíženým veřejným prostorům," napsali porotci.
Všech 33 krátkých filmů promítaných v letošní mezinárodní soutěži hodnotila také studentská porota. Ocenila čínský film Nepatrná smrt. "Uhranul nás svým intimním příběhem a atmosférou. Na ní autorstvo prokázalo neuvěřitelný režisérský cit pro vyprávění v náznacích, vyprávění v obrazech a práci s herci," uvedli studenti. Divácká cena míří k tvůrcům jihokorejského filmu Hranice.
Festival Brno16, dříve Brněnská šestnáctka, se zaměřuje na krátké filmy různé provenience, tedy profesionální, amatérské i studentské, hrané i animované. Patří k nejstarším kontinuálně pořádaným přehlídkám svého druhu. Název odkazuje k šestnáctimilimetrovému filmovému pásu, který býval populární mezi filmovými amatéry.