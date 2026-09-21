Festival Kreativní Brno zastřeší akce z tvůrčích odvětví, třeba Prototyp a KOMA

Festival Kreativní Brno nově zastřeší sérii akcí z tvůrčích odvětví, třeba přehlídku světelných show Prototyp nebo komiksové setkání KOMA. Potrvá od 24. září do 24. října na různých místech v Brně. V minulých letech fungoval pod značkou Brno Creative Days, některé akce mají ještě delší samostatnou tradici. Na letošní ročník přispělo město zhruba pěti miliony korun, řekl dnes novinářům brněnský zastupitel Martin Příborský (ODS).
Festival otevře 24. září zahajovací večer v galerii Boldhalle s vernisáží fotografií Vladimíra Kivy Novotného. Festival Prototyp, který se loni konal ve vodojemech na Žlutém kopci, letos poprvé zamíří do brněnských ulic. V prvních třech říjnových večerech se rozzáří třeba fasády Nové radnice nebo hotelu Grandezza, ale také interiér kostela svatého Jakuba.
Od 8. do 11. října se v brněnské Káznici uskuteční 12. ročník mezinárodního komiksového festivalu KOMA s podtitulem Zkratky. Jeho součástí bude i dětská komiksová soutěž Komáček, kde dětské výtvory hodnotí odborná porota.
Třetí říjnový víkend mohou lidé navštívit akce Maker Faire a GameDev Connect v pavilonu A1 na brněnském výstavišti. Maker Faire je akce určená pro kutily a technologické tvůrce, láká rodiče s dětmi, odborníky i studenty. GameDev Connect přivítá zájemce o vývoj počítačových her. Letošní ročník klade větší důraz na studenty a vzdělávání, více se zaměří také na svět deskových her.
Po celou dobu festivalu se stavební ploty u brněnské zoo změní v hravou expozicí, která představí fungování zoologické zahrady. "Zjistili jsme, že lidé nepečují o veřejný prostor, když probíhá jeho revitalizace. Proto jsme se rozhodli ze stavebních bariér udělat naučná místa, která pomůžou lidem si uvědomit, proč je máme," uvedl spoluzakladatel projektu Urban Players Adam Vodička.
Celý festival zakončí 23. a 24. října akce Design Now, která se zaměřuje na udržitelný design a architekturu, konkrétně na udržitelnost a rozpory mezi ideály a každodenní realitou navrhování.