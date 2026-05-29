Festival Křehký Mikulov má podobu procházky zahradou českého skla a porcelánu

Letošní ročník festivalu sběratelského designu Křehký Mikulov má podobu procházky zahradou s důrazem na sklo a porcelán. Centrem festivalu je hlavní instalace v Gajdošově sále mikulovského zámku, která oba hlavní materiály propojuje v díle Milana Pekaře, Terezy Slukové a Johana Pertla, uvedli pořadatelé v tiskové zprávě. Akce potrvá do neděle.
Hlavní instalace zahrnuje kromě keramických plastik a skleněných objektů i části reálné barokní zahrady. Po skončení festivalu se tyto fragmenty vrátí na původní místo.
Novinkou letošního ročníku Křehkého Mikulova je kategorie Sběratelský edit, která představuje kurátorský výběr autorů s velkým potenciálem. "V Česku není sběratelství keramiky a porcelánu na rozdíl například od Belgie a Francie příliš rozvinuté. Chceme k této křehké a krásné materii ve všech jejích podobách přivést pozornost, a i proto ji stavíme vedle skla, které si své místo na sběratelském slunci nemusí vydobývat," uvedla kurátorka Denisa Anna Šedivá.
"Sběratelský edit představí etablované i mladé autory v unikátním kontextu mikulovského zámku a jeho zahrad. Mám radost, že se Křehký Mikulov profiluje jako sběratelský festival přesahující kolekce, které vznikají pro samotnou galerijní značku Křehký," uvedla spoluzakladatelka festivalu Jana Zielinski.
Kolekce Křehký má letos další nové autory. Keramik Viktor Tabiš uvede limitovanou řadu váz, Tereza Orviská představí psychoanalytické mísy Zajac a Johana Hnízdilová polévkové mísy.
Festivalový program lze až do neděle najít kromě mikulovského zámku také na dalších místech například v domě U Divokého muže, ve Štukovém sále na mikulovském Náměstí či v Letohrádku Portz Insel vinařství Cibulka.
Výstavy doplní hudební program, prezentace designérů, workshopy, turnaj v pétanque v zámeckých zahradách i čtení pro děti. Vstup na výstavy je zdarma, jejich část potrvá až do 6. června. Podrobný program je na webu.