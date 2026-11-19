Gaming obsadí pavilon P, sport se rozprostře mezi objekty V, G1 a F, budova s označením E připadne tanci. „Celkový prostor, který festival zaujme, odpovídá ploše zhruba šesti fotbalových stadionů,“ vyzdvihuje Tomáš Trč z Playzone.
Mezi největší lákadla právě v oblasti počítačových her patří dlouho očekávaná novinka GTA VI, která na českém území vychází dnes, tedy těsně před startem festivalu. Její fanoušci na novou edici hry čekali více než 13 let.
„V pavilonu P si návštěvníci můžou vyzkoušet ty nejnovější hry na trhu. K dispozici jim budou herní konzole a zároveň i soutěže o ně,“ láká Trč s tím, že k očekávaným hostům herní části se řadí český streamer Agraelus, jehož kanály na platformách Twitch a YouTube sledují statisíce lidí.
Pořadatelé počítají s tím, že by letos mohlo na výstaviště dorazit více než 25 tisíc návštěvníků. Herní pavilon P je navíc poprvé obsazený celý. Součástí programu bude také vzdělávací část, která má zejména dětem ukázat, že hraní počítačových her není jen o sezení u monitoru, ale důležitý je i pohyb a týmová spolupráce. „Smyslem je i edukovat a vést děti právě k pohybu,“ říká za Veletrhy Brno Petr Maliňák.
Premiérové mistrovství i nový fitness závod
Sportovní část akce nabízí prostor zejména menším a méně známým odvětvím, která jsou v posledním období na vzestupu. Program tak mimo jiné zahrnuje skateboardovou exhibici Maxima Habance, ukázku šermu mistra světa a olympijského medailisty Alexandra Choupenitche či mistrovství České republiky v BMX a scooteringu, tedy freestyle na koloběžkách.
Premiéru zažije první české mistrovství v paraDarts, tedy v šipkách pro sportovce s tělesným postižením. Zájemci si můžou vyzkoušet různé aktivity včetně lezení nebo laserové a biatlonové střelby.
Novinkou letošního ročníku je také akce Stage X, která kombinuje běh s funkčním fitness a prověřuje sílu i vytrvalost. Hlavní závody se uskuteční v sobotu, pořadatelé očekávají zhruba 800 nahlášených účastníků. Šanci ale dostanou i zájemci z řad návštěvníků. „Life! není jen o tom se na něco podívat a něco se dozvědět. Proto i lidé, kteří sem zamíří, si mohou tento nový sport vyzkoušet,“ podotýká Maliňák.
|
Nemohli trefit Brno, tak skočili z letadla. Potrhlý klip láká na festival
Další premiérou se stane mistrovství Česka a východní Evropy ve streetliftingu, tedy silovém cvičení vycházejícím z kalisteniky, při němž se využívá vlastní váha.
Taneční část festivalu s názvem Dance Life! přinese několik battlů v žánrech hip hop či street dance a 78 workshopů vedených českými i zahraničními lektory. Jedním z hostů bude tanečník a choreograf Julien Ko. Festival zároveň uvede dokument SDK Call, který mapuje jeho životní cestu.
Nejlevnější jednodenní vstupenky začínají na sto korunách, rodinné vstupné je k dispozici od 300 korun. Zájemci mohou pořídit lístky na akci v různých variantách, na jednotlivé sekce nebo dny či na celý festival. Dostupné jsou na webu festivallife.cz.
|
19. listopadu 2024