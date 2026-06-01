Festival Meeting Brno letos provázel dosud největší zájem veřejnosti i médií

Festival Meeting Brno, jehož 11. ročník skončil v neděli, zaznamenal dosud nejvyšší zájem veřejnosti. Na jednotlivé akce přišlo dohromady zhruba 10.000 lidí, řekla dnes ČTK mluvčí festivalu Markéta Beková. Poutě smíření, která připomíná odsun Němců z Brna, se zúčastnilo asi 4500 lidí, na program Sudetoněmeckého krajanského sdružení na výstavišti zavítalo 3500 lidí. Dále festival nabídl pietní akce, debaty, koncerty nebo divadelní představení.
Přehlídka, která podporuje dialog mezi národy, náboženstvími a kulturami, letos nabídla čtyři desítky programových bodů. Organizátoři Meetingu pozvali do Brna sudetské Němce, kteří tak mohli poprvé uskutečnit sjezd svého sdružení na českém území. Akce vyvolala protesty, ale také mediální zájem. Letošní ročník sledovalo 140 akreditovaných novinářů, doplnila Beková.
Organizátoři hodnotí festival pozitivně. "Letošní ročník předčil naše očekávání. Zájem veřejnosti o téma domova a ochota diskutovat o složitých historických i společenských otázkách potvrzují, že naše mise propojovat různé pohledy na svět má hluboký smysl," uvedl organizační tým v tiskové zprávě.
Ročníku s tématem "Kde domov můj?" se zúčastnil například Nick Winton, syn zachránce židovských dětí z Československa Nicholase Wintona, a také Milena Grenfell-Bainesová a Eva Paddocková. Obě jako děti díky Wintonově iniciativě unikly před nacistickou hrozbou do Británie.
Příští ročník festivalu začne 3. června 2027, potrvá do 13. června. Pouť smíření se uskuteční v sobotu 12. června 2027.