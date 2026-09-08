Festival Meeting Brno získal v Mnichově Bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a posilování evropských hodnot. Ocenění dnes v Mnichově převzala delegace zástupců festivalu. Pořadatelé festivalu o tom informovali v tiskové zprávě. Udělení medaile přišlo v návaznosti na 11. ročník festivalu, který se uskutečnil na konci května. Konal se při něm v Brně poprvé Sudetoněmecký sněm.
"Sbližování nemohou nést pouze politici a vlády. Potřebuje lidi ze středu společnosti, kteří ho naplní životem – a přesně to představuje Meeting Brno. Už deset let posouváte kupředu proces, který se otevřeně a poctivě vyrovnává se společnou historií," uvedl bavorský státní ministr pro evropské záležitosti a mezinárodní vztahy Eric Beisswenger.
Podle pořadatelů festivalu jde o uznání práce celého týmu. "Udělení medaile vnímám v první řadě jako uznání celého festivalu Meeting Brno, všech kolegů, dobrovolníků i mezinárodních partnerů, kteří se na něm léta neúnavně podílejí,“ uvedl po slavnostním aktu v Bavorském státním kancléřství spoluzakladatel festivalu Petr Kalousek.
Další ročník festivalu je v plánu od 3. do 13. června 2027 s ústředním motivem "Síla hlasu". Jeho součástí bude tradiční Pouť smíření. Multižánrový festival Meeting Brno každoročně vytváří prostor pro setkávání lidí různých kultur, národností a názorů. Prostřednictvím diskusí, divadla, hudby, výstav a literárních čtení otevírá společenská témata a podporuje toleranci i mezinárodní spolupráci.