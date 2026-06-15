Festival Měsíc autorského čtení letos představí grónskou literaturu. Vystoupí tři desítky umělců a umělkyň, kteří z Grónska pochází nebo se mu ve své tvorbě věnují. Přehlídka nabídne také stejný počet domácích autorů. Začne 1. července v brněnské Huse na provázku, koná se také v Ostravě, na Slovensku a Lvově. Program poskytla ČTK za organizátory Renata Obadálková.
Grónsko je největším ostrovem světa. Žije tam méně než 60.000 lidí, tedy zhruba tolik jako v Mladé Boleslavi. V posledních měsících se o Grónsku více mluví v souvislosti s deklarovaným zájmem americké administrativy o získání kontroly nad nynějším autonomním územím Dánska. Grónská kultura spojuje inuitskou vypravěčskou tradici s evropskými vlivy z Dánska, Islandu či Norska. Stopu tam zanechali také misionáři evangelické církve moravských bratří.
Ve spolupráci s grónskou asociací spisovatelů festival představí rozmanitost současné literatury, od prózy a poezie přes literaturu faktu a komiks až k ústnímu vyprávění a hudební performanci. Zvláštní kategorii autorů budou čestní Gróňané – zahraniční literáti, kteří v arktické zemi strávili kus života.
Hned první večer v Brně vystoupí grónská básnířka, performerka a výtvarnice usazená v Kodani Jessie Kleemannová. Vychází z inuitské tradice, mýtů a rituálů, které přetváří do experimentálních forem. V Brně představí zhudebněné básně z alba Lone Wolf Runner. Přijede také rapper a performer s grónskými, dánskými a marockými kořeny Josef Tarrak-Petrussen.
"Gróňankou z vlastní vůle" je polská žurnalistka Ilona Wiśniewská. Její kniha Mihotání: Na konci Grónska je dostupná i v českém překladu. Česky letos vyjde také kniha Afričan z Grónska, kterou napsal další festivalový host, cestovatel Tété-Michel Kpomassie z Toga. Zachytil v ní život na ostrově před půl stoletím.
Českou literaturu reprezentují Jáchym Topol, Milan Uhde, Ivan Binar nebo čerstvá laureátka Magnesie Litery Dora Kaprálová. Program je na webu www.autorskecteni.cz.