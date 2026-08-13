Festival na nábřeží láká Brňany k řece Svitavě, nabídne hudbu i program pro děti

Okolí řeky Svitavy v Brně v sobotu ožije díky 12. ročníku Festivalu na nábřeží. Nabídne koncerty, divadelní představení, komentované prohlídky, výtvarné a rodinné aktivity, projížďky historickým parním vlakem i program přímo na hladině řeky. Cílem festivalu je ukázat Svitavu nejen jako přírodní osu města, ale také jako místo setkávání, kultury, historie, sportu a sousedského života. Program ČTK poskytl mluvčí festivalu Ladislav Kotík.
Festival se letos koná na 16 místech podél řeky, od Bílovic nad Svitavou na Brněnsku až po Brno-Komárov. "Návštěvníci se mohou vydat například do Hamerského mlýna, Esslerovy továrny, Slunečních lázní, vozovny Husovice, Káznice, Šmeral Art Factory nebo do areálu bývalých brněnských jatek. Program tak propojí kulturní, industriální i přírodní místa podél řeky a nabídne možnost poznat Svitavu z neobvyklých perspektiv," uvedla ředitelka festivalu Silvie Zeinerová Sanža.
Jedním z hlavních lákadel je parní vlak, který bude v sobotu odpoledne jezdit mezi Černovickým nábřežím a Tkalcovskou ulicí. Na rodiny s dětmi čekají plavidla na řece, výtvarné dílny a kulturní program, neckyáda nebo benefiční pouštění gumových kachniček.
Festival nabídne také několik komentovaných procházek a prohlídek. "Zájemci se mohou vydat na procházku podél Svitavy v Obřanech, poznat historii textilních továren v okolí řeky, navštívit bývalou Esslerovu továrnu, vozovnu Husovice, barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích nebo areál bývalých jatek v Masné ulici. U některých prohlídek je nutná předchozí registrace či rezervace," doplnil Kotík.
Kvůli stavebním pracím na Černovickém nábřeží se letos hudební scéna přesouvá na ulici Porážka. Parní lokomotiva, vodní aktivity, dětské dílny a další program ale zůstávají přímo na nábřeží. Kompletní program festivalu je na webu nabrezisvitavy.cz.