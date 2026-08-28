Festival nepopulární hudby MikuLOVE nabídne Letní kapelu či Dunaj

Festival MikuLOVE, který tradičně zpestřuje poslední prázdninový víkend v Mikulově na Břeclavsku, letos láká na nastupující hvězdy české alternativní scény. Snaží se tak přehlídku přiblížit mladšímu publiku. Kromě nich zahrají i stálice české alternativy, například Dunaj s Janou Vébrovou, Letní kapela či Václav Koubek, a také hosté z USA a Japonska. MikuLOVE navazuje na tradici přehlídky Eurotrialog, po které převzal také podtitul Festival nepopulární hudby. Program poskytl ČTK za pořadatele Jaromír Telenský.
Návštěvníci přehlídky se letos mohou těšit na jména jako je Fvck_Kvlt, Mutanti hledaj východisko, Máří nebo Kvietah. Fvck_Kvlt je hudební projekt trnavského punkera Denise Banga, Mutanti hledaj východisko jsou pražská formace, která kombinuje taneční beaty, rap, elektroniku a hip-hop. Hudba Máří zase propojuje kytary, elektroniku i pop s autentickými ruchy pražských ulic. Kvietah je mladá písničkářka, která střídá alternativně rockové kytary, popové melodie, elektronické beaty i křehký baladický klavír.
Z tradičních jmen na MikuLOVE zahraje již zmíněná Letní kapela, projekt hudebníka a výtvarníka Jaromíra 99. Její hudba stojí na silných melodiích, přímočarém soundu a atmosféře inspirované krajinou Jeseníků a Rychlebských hor. Dále se představí třeba Tornádo Lue, Krásné nové stroje, Samčo nebo PPU.
Z Japonska přijede poprvé do Česka avantgardní trio Korekyojinn, z USA pak kapela Degenerate Art Ensemble, multižánrové performativní uskupení inspirované punkem, filmem a nočními můrami, doprovázené živou hudbou. Doprovodný program festivalu zavede návštěvníky i do dalších míst Mikulova a nabídne divadlo, performance, slam poetry, výstavy, speciální koncert v synagoze nebo uvedení filmu od Degenerate Art Ensemble v mikulovském kině.
Eurotrialog pořádal v Mikulově po dvě desetiletí promotér Romek Hanzlík. Po jeho smrti převzali pořadatelství jeho přátelé a kolegové, přehlídku letos organizují pošesté. Dějištěm festivalu zůstává amfiteátr letního kina v Mikulově, přilehlý park a další místa v tomto historickém jihomoravském městě. Kompletní program je na webu www.miku-love.cz.