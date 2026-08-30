Festival oživil místo, kde v Brně stávala synagoga, počítá se i s památníkem

Festival židovské kultury Štetl si letos kladl za cíl připomenout a oživit prostor, kde stávala brněnská Velká synagoga. Podle pořadatelů se to povedlo. Navíc se počítá i s trvalou připomínkou synagogy po plánované výstavbě na pozemku, řekla ČTK ředitelka Štetlu Eva Yildizová. Přehlídka začala ve středu, dnes končí.
Synagogu v roce 1939 vypálili nacisté, od té doby parcela zůstávala prázdná. Archeologové letos odkryli, prozkoumali a znovu zahrnuli základy stavby, na pozemku se pak uskutečnila řada festivalových akcí.
Ve čtvrtek se Spálená ulice, která lemuje jižní stranu pozemku, vrátila k historickému názvu U Synagogy. V pátek se u dlouhého stolu setkalo asi 180 lidí, aby přivítali šabat.
"Chvíli po šabatu začalo pršet. Prostor se nějakým způsobem očistil, dostal jinou energii, to je pro mě nejcennější," řekla Yildizová. V sobotu pak šabat na stejném místě skončil tradičním židovským obřadem havdala.
Developer počítá s bytovou výstavbou na pozemku. Tým architektů však už přemýšlí, jak synagogu trvale připomenout. Součástí památníku by mohly být i některé artefakty nalezené v základech, bronzový model stavby a poesiomat. Další z možností je muzeum nebo edukační centrum v plánovaném bytovém domě.
Festivalu se zúčastnilo asi 11.000 lidí, podobně jako loni, uvedla Yildizová. Většina akcí byla vyprodaná, a to i kvůli tomu, že se mnohé přednášky, besedy či koncerty konaly v komorních prostorách. Pořadatelé však prozatím nechtějí opouštět historické vily, které jsou spjaté s brněnskými židovskými rodinami.
Do Brna přijelo také asi 70 členů rodin Placzek, Löw-Beer, Fuhrmann, Kohn a Stiassni. Mnozí jejich předkové zemřeli v koncentračních táborech, další odešli před hrozbou nacismu do zahraničí. Nyní žijí po celém světě, přibližně polovina jich Brno navštívila poprvé.