Vstup na většinu částí programu je zdarma. V červencovém i srpnovém termínu si návštěvníci za příznivého počasí mohou každý den od 14 do 23. 30 hodin prohlédnout nový model zemské Litosféry, který ukazuje povrch planety Země bez vody. Jsou na něm vidět různé detaily z oceánského dna.

Vedle velkého modelu Litosféry se ukazuje i malý metrový. Znázorňuje, jak moc by se zmenšila Země, pokud by se odsála všechna voda.

Dále mezi tělesy lidé uvidí i starší modely, třeba Terralónu, tedy fotorealistický model Země, nebo noční Temnalónu.

Program by nemělo ovlivnit ani předpovídané deštivé počasí v nejbližších dnech. „Nafukovacím modelům nevadí déšť, problémem by byl silný vítr. Zažili jsme už několikrát, že v době festivalu pršelo, ale návštěvníky to snad neodradí ani tentokrát,“ uvedl ředitel pořádající brněnské hvězdárny Jiří Dušek.

Součástí programu je od 21:30 letní kino a ve 20:00 povídání o Zemi a vodě u modelu Litosféry a se vstupným i pořady v digitáriu hvězdárny.„Zcela volně si lidé mohou také projít dvě výstavy, které spolu s festivalem začínají. Jedna je na téma Voda ve vesmíru, druhá se jmenuje Česká cesta do vesmíru a zabývá se minulostí, současností i budoucností naší kosmonautiky,“ informoval Dušek.

Letní kino nabídne sci-fi a fantasy klasiky, letos například snímky Predátor, Vyvolený, Vetřelec: Romulus nebo Deadpool & Wolverine.

Pořadatelé upozorňují na letošní komplikovanější dopravu. Okolí festivalu bude pro auta neprůjezdné, je proto lepší využít autobusy nebo dorazit pěšky. „Letošní ročník má přízvisko Tentokrát pěškobusem. Kvůli opravě Údolní ulice návštěvníky vyzýváme, aby se k nám vypravili pěšky,“ řekl Dušek.

První část letošního ročníku trvá do neděle, druhá bude následovat v termínu od 4. do 10. srpna.