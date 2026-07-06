Festival planet v Brně ozdobil Jupiter, dosud největší nafukovací model

Na brněnské Kraví hoře dnes odpoledne začal Festival planet, letošní novinkou je dvanáctimetrový model planety Jupiter. Jde dosud o největší exponát z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje Hvězdárna a planetárium Brno. K vidění je i doprovodná výstava věnovaná Jupiteru a černým dírám, organizátoři pro zájemce připravili i zábavné fyzikální experimenty. ČTK to řekl ředitel hvězdárny Jiří Dušek.
Obří model planety Jupiter dostal název Gigalón. "Jde o kouli o průměru 12 metrů, jejíž potisk jsme pořídili díky datům z meziplanetárních sond Galileo a Juno. Gigalón pak doplňují další modely, model černé díry o hmotnosti planety Jupiter, takzvaná Singulóna, a také Heliosféra, model našeho Slunce. Kolem je pak k vidění třeba doprovodná výstava věnovaná Jupiteru a černým dírám, ale připravili jsme také zábavné fyzikální experimenty anebo podvečerní přednášky právě u Gigalónu," uvedl Dušek.
Součástí volně přístupných aktivit v parku je letní kino, kdy bude hvězdárna každý večer promítat vědecko-fantastický nebo fantasy film. Vstup je zdarma. Jediné místo, kam si musí zájemce koupit vstupenku, jsou projekce v digitálním planetáriu, kde návštěvníci uvidí film věnovaný právě planetě Jupiter.
Festival planet se letos koná v prvním bloku od 6. do 12. července, v druhém od 3. až 9. srpna, zpravidla od 14:00 do 23:30. Podmínkou pro nafukování modelů je příznivé počasí. Aktuální informace, zda jsou instalace nafouknuté, lidé najdou na webu festivalu, kde je dostupný i program.