Festival Pop Messe v Brně letos přilákal více zahraničních fanoušků

Mezi návštěvníky letošního ročníku festivalu Pop Messe v Brně bylo proti minulým letům více lidí ze zahraničí. Přehlídka letos přilákala přes 9000 lidí, podobně jako loni. ČTK to dnes řekl kreativní ředitel festivalu Tomáš Kelar. Akcel, který nabízí progresivní pop, nezávislý rock, rap i elektronickou hudbu, skončí v noci. Dnes večer si fanoušci užili třeba koncert slovenského zpěváka Richarda Müllera.
"Letošní ročník je srovnatelný s minulým, možná o malinko silnější. "Významnější rozdíl je v tom, že zatímco dříve jsme se pohybovali na osmi až 12 procentech zahraničních návštěvníků, letos je zájem z okolních zemí mnohem větší, a to okolo 20 až 25 procent," řekl Kelar. Podle něj je to i díky tomu, že v Brně studuje mnoho zahraničních studentů.
Brány festivalového areálu, který zahrnuje Velodrom a část brněnského výstaviště, se otevřely ve čtvrtek. Lákadlem úvodního dne festivalu byl koncert německých průkopníků industriální hudby Einstürzende Neubauten. Kromě běžných nástrojů hráli třeba na kusy potrubí nebo kovové pružiny. Hvězdou pátečního programu byla třeba francouzská hudebnice Oklou.
"Jedná se o mezinárodní hudební festival zaměřený na hudební styly, které se dají považovat za mladé. Unikátnost spočívá v tom, že tohle zastoupení na úrovni festivalového rozměru v Brně není," uvedl Kelar. Program naplnilo vystoupení zhruba padesátky umělců.
Tým začal připravovat program už i na další ročník. "Myslíme si, že naše strategie je momentálně oslovit nové publikum. Snažíme se přilákat i mnohem mladší posluchače, předchozí ročníky jsme se zaměřili na vyrovnanou cílovou věkovou skupinu. Tento rok, si myslím, že jsme malinko omládli," poznamenal Kelar.
Přehlídka Pop Messe původně vznikla ve snaze využít potenciál starého stadionu a hotelového komplexu za Lužánkami v Brně. První pokus v roce 2020 zhatila pandemie koronaviru, akce se odehrála jen on-line. Následovaly tři ročníky za Lužánkami a další dva na Velodromu. Letos se tam festival koná potřetí.