Festival Prototyp nabídne světelné instalace a projekce v centru Brna

Umění, vědu a technologie propojí 12. ročník brněnského festivalu Prototyp. Letos poprvé bude ve veřejném prostoru v centru města. Téměř 20 světelných instalací, dva videomappingy, projekce a interaktivní díla prosvítí od čtvrtka do soboty náměstí, parky, historické budovy i méně známá zákoutí. Velká část programu bude přístupná zdarma, vybraná díla v interiérech propojí placená trasa, oznámili pořadatelé.
Dříve se festival konal vždy na jednom konkrétním místě, například ve vodojemech na Žlutém kopci. "Chceme, aby letos člověk nemusel za uměním vstupovat do jedné budovy, ale aby ho potkával přímo ve městě. Světlo, projekce a digitální technologie nám umožňují ukázat známá místa úplně jinak a zároveň otevřít současné umění i lidem, kteří by běžně na festival nebo do galerie třeba vůbec nepřišli," uvedl ředitel Prototypu Jan Machát.
Mezi hlavní body programu patří velkoformátový videomapping španělského studia Desilence, který rozzáří fasádu hotelu Grandezza na Zelném trhu. Druhý videomapping vzniká pro budovu Nové radnice na Dominikánském náměstí v podání českého uskupení Metanoia.
Na balkoně fary u kostela svatého Jakuba bude každý večer od soumraku do půlnoci Lunalón, nafukovací model Měsíce vytvořený na základě dat ze sondy NASA. Vznikl v roce 2019 u příležitosti 50. výročí přistání člověka na Měsíci a stal se prvním z řady velkoformátových modelů vesmírných těles brněnské hvězdárny.
Festivalová trasa povede přes Zelný trh, Dominikánské, Moravské a Jakubské náměstí, Biskupský dvůr, Koliště a piazzettu Janáčkova divadla na Špilberk. Slavnostní zahájení s módní show a koncertem bude ve čtvrtek od 19:00 na Moravském náměstí. V sobotu festival doplní také série workshopů zaměřených na digitální tvorbu, design, technologie a experimentální práci s médii.
Festival předznamenalo audiovizuální představení Cesta světla, které vzniklo pro gotický chrám svatého Jakuba a propojilo jeho architekturu se světlem a zvukem. Cestu světla zájemci zhlédnou i v hlavním festivalovém termínu jako součást placené trasy.