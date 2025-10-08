Světlo a zvuk ve vodojemech. Festival láká na umění spojené s technologiemi

„Máme podmínku, že vybíráme jenom díla, která nějakým způsobem využívají moderní technologie nebo jsou založena na nějakém vědeckém bádání. Nevystavujeme klasické sochy, obrazy a podobně. Musí tam být spojení s novými médii,“ přibližuje jeden z organizátorů Jan Machát hlavní myšlenku festivalu.
Letošní program jeho slova potvrzuje. Kromě specifických módních přehlídek návštěvníci uvidí například videomappingovou projekci na modelu planety Země, audiovizuální show, která rozzáří a rozezní vodojem, nebo svítící instalaci v okolním parku ztělesňující 120 běžců. „Je to odkaz na důležitost boje za svobodu a demokracii v dnešní době,“ podotýká Machát.
Vedle těchto ukotvených uměleckých děl představuje akce také interaktivní exponáty. Kromě hry na laserovou harfu si příchozí vyzkouší malbu pomocí svícení baterkami na světlo s odrazem na plátně nebo vysílání v morseovce na oblohu prostřednictvím speciální telefonní budky. „Zadáte vzkaz a ten se pomocí světla vyšle do vesmíru. Nebo jen do mraků, pokud budou,“ líčí s úsměvem Machát.
Festival Prototyp kombinuje aktivní výběr a komunikaci s konkrétními umělci s takzvaným open call, tedy možností pro kohokoliv zkusit přihlásit své dílo.
„Dáváme prostor i mladým začínajícím umělcům, aby měli příležitost nějakým způsobem rozvinout své nápady a tvorbu. A skrz technickou podporu jim pomáháme jejich vize dotáhnout tak, aby to bylo realizovatelné a možné tady vystavit,“ popisuje Machát přístup pořadatelů.
Přehlídka se koná již pojedenácté, v minulosti zářila například v brněnské Káznici nebo v pavilonu A na výstavišti. Podle Macháta to však nebylo ono. „Na výstavišti to byl jeden z nejvíc prosklených pavilonů, takže nebyl úplně vhodný pro vystavování světelných uměleckých děl,“ vysvětluje.
Působivé prostředí i problémy s vlhkostí
Do vodojemů se festival přesunul loni. Lidé, kteří za ním stojí, s těmito prostory už jistou zkušenost měli. „Před dvěma lety jsme využili příležitost, když vodojemy ještě procházely rekonstrukcí. Dva ze tří už byly v omezeném režimu otevřeny, a tak jsme oslovili město, že bychom tam chtěli udělat jednu akci. A měla velký úspěch. Lidé sem chodili ve velkém a hrozně si chválili spojení vodojemů a uměleckých instalací světla a zvuku,“ říká Machát.
On a jeho kolegové následně pořádali i program k otevření vodojemů na jaře loňského roku.
Zasazení uměleckých instalací do prostoru vodojemů má ovšem i svá úskalí. „S čím si nějakým způsobem vždycky musíme poradit, je stoprocentní vlhkost. Některá díla, světla nebo projektory musíme nechat pořád zapnuté, aby se tam nesrážela voda a přežilo to tyto podmínky,“ sděluje.
Dva novější vodojemy jsou betonové, ten nejstarší tvoří cihly. Jejich konkrétním specifikům se přizpůsobuje umístění jednotlivých exponátů. „Některé díla jsou zvuková, některá zase spíš vizuální, takže vybíráme mezi vodojemy tak, aby se to netříštilo. Pak je ještě důležité, jestli potřebuje instalace zavěšovat nebo potřebuje rovnou podlahu,“ líčí Machát.
Některé části programu zasadilo vedení festivalu také do kreativního hubu Kumst v Údolní ulici, kde zájemci navštíví tematické přednášky nebo panelové diskuze. Prototyp se uzavře příští úterý ve 20 hodin projekcí dvou snímků na kupoli brněnského planetária. První krátký film ukáže virtuální putování po Petriho misce, ten druhý svět mořských organismů.
Základní vstupné na expozici ve vodojemech činí 440 korun, pro studenty a seniory stojí 340 korun. Za děti od šesti do patnácti let zaplatí rodiče 260 korun, pro nejmenší je vstup zdarma.