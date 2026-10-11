Festival romského filmu ocenil herečku Ferencovou a film Letní škola, 2001

Autor: ČTK
  10:16aktualizováno  10:16
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Herečka Alžběta Ferencová získala za výkon ve filmu Pod parou ocenění Tukino Visibility Award za nejlepší romskou reprezentaci v české a slovenské filmové a televizní tvorbě. Cenu za nejlepší reprezentaci minorit porota udělila filmu Letní škola, 2001 režiséra Dužana Duonga, který zachycuje postavy z vietnamské menšiny v Česku, a také protagonistovi filmu Karavan Davidu Vodstrčilovi. Výsledky ČTK poskytla za pořadatele Ivona Shafaq.

U Ferencové porota ocenila, že v roli nepůsobí jako představitelka předem definované romské postavy, ale především jako herečka, která vytváří konkrétní a svébytnou figuru. "Právě tento posun považujeme za důležitý pro budoucnost romské reprezentace. Romští herci a herečky by měli mít možnost hrát široké spektrum postav, nikoli být omezeni na role definované etnicitou," uvedla porota.

Letní škola, 2001 představuje podle poroty významný počin v oblasti reprezentace vietnamské menšiny v audiovizi. Ocenění Vodstrčila v Karavanu podle poroty nestojí pouze na skutečnosti, že jde o herce s Downovým syndromem. "Stejně důležitý je jeho samotný herecký výkon autistického chlapce. Je pro nás zásadní, aby lidé se zdravotním postižením dostávali prostor také jako herci, tvůrci a spoluautoři vlastní reprezentace," napsala porota.

Ocenění Tukino uděluje romská audiovizuální platforma Tuke.TV na festivalu romského filmu Tukino, který se konal od pátku do dneška v Brně. Tukino Visibility Award oceňuje kvalitní a autentickou reprezentaci menšin a upozorňuje na význam překonávání stereotypů. Další ocenění Tukino Spotlight Award vyzdvihuje výrazné herecké výkony, projekty a autorské počiny.

Tukino Spotlight Award obdržela Žaneta Štipáková za herecký výkon v seriálu Zločin na dobré cestě. Porota ale zároveň kriticky upozornila na to, že její postava je zasazena do stereotypizujícího prostředí. Dalším oceněným je Lukáš Tran za film Tony má plán, na kterém pracoval jako herec i autor. Tukino Spotlight Award získal ještě dokument Zpráva o nultém ročníku, a to za přínos k otevřenější diskusi o romské zkušenosti.

Obě ocenění podle organizátorů podporují větší rozmanitost audiovizuální tvorby a otevírají prostor pro hlasy a perspektivy, které bývají v mainstreamové produkci méně zastoupené. O vítězích rozhodovala odborná porota. Sošku pro vítěze navrhl romský výtvarný umělec Maxim Muchow.

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