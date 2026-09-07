Festival romského filmu Tukino poprvé udělí cenu za citlivé zobrazování menšin

Festival romského filmu Tukino letos poprvé udělí cenu Tukino Visibility Award za citlivé a autentické zobrazování menšin v české a slovenské audiovizuální tvorbě. Třetí ročník přehlídky bude 9. až 11. října v Brně v prostorech Televizního institutu, Café Paměti národa a kině Velký Špalíček. Nabídne projekce a diskuse, oznámili dnes pořadatelé na tiskové konferenci.
Festival se letos zaměří na akce pro školy, tvorbu romských scenáristek, krátké filmy nebo rozpracované projekty romských tvůrců. Pořadatelé chtějí poukázat na to, že film je nástroj porozumění, a poskytnout prostor výrazným autorským hlasům a perspektivám.
"Zaměřujeme se na snímky romských tvůrců a tvůrkyň," uvedl dramaturg festivalu Robert Poupátko. Zároveň Tukino představí méně známé filmy neromských autorů, které se zabývají romskou kulturou nebo historií. Tvůrci pocházejí z České republiky, Slovenska, Německa či Británie.
Pořadatelé poprvé udělí cenu Tukino Visibility Award. "Rozhodli jsme se oceňovat televizní i filmové produkce, které zobrazují romské minority s citem a respektem," řekla programová ředitelka festivalu Alica Sigmund Heráková. Vítěze vybere odborná porota, jejímiž členy jsou režisér David Tišer, filmová kritička Alena Julie Novotná, herec Vladimír Škultéty, novinářka Anastasija Kriušenko a scenárista Robert Poupátko.
Pořadatelé cenu udělí ve dvou kategoriích. První oceňuje nejlepší romskou reprezentaci v české a slovenské filmové a televizní tvorbě, druhá si všímá zobrazování menšin obecně. Výtvarnou podobu ceny navrhl romský umělec Maxim Muchow.
Festival Tukino pořádají členové spolku Tuke.TV. Pořadatelé původně chtěli připravit ozvěny mezinárodního romského festivalu Ake Dikhea?, který se koná každoročně v Berlíně, nakonec se rozhodli pro samostatnou přehlídku. Tukino dává prostor romským filmům, ukazuje perspektivu romských filmařů a filmařek a umožňuje setkání odborné veřejnosti, tvůrců a jejich publika.