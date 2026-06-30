Festival Serial Killer představí Island a Nizozemsko, Zlatušková se stáhla

Brněnský festival seriálové tvorby Serial Killer se letos zaměří hlavně na islandskou a nizozemskou scénu. Potrvá od 23. do 28. září a v jeho čele už nebude zakladatelka Kamila Zlatušková, která kandiduje na primátorku Brna jako jednička ODS a TOP 09. Vedení festivalu předala svému týmu, stejně jako vlastnictví společnosti Telepunk. Na festivalu zůstává v roli čestné prezidentky, oznámili dnes pořadatelé v tiskové zprávě.
"Festival je dnes dostatečně silná značka a stojí za ním skvělý tým lidí, kterým naprosto důvěřuji. Povedou ho moji dlouholetí kolegové, kteří jsou jeho součástí řadu let a znají ho do posledního detailu. Vše proběhlo právně i notářsky tak, aby festival měl stabilní zázemí a mohl se dál rozvíjet," uvedla Zlatušková. V obchodním rejstříku jsou k dnešku z firmy Telepunk jako společníci zapsaní Dominika Erhart Braná a Daniel Vondra. Oba jsou také jednatelé, stejně jako Magdalena Banovská Zlatušková.
Novinkou letošního ročníku je také koncept jednodenních ředitelů. Šest osobností se vždy na jeden den ujme role ředitele či ředitelky festivalu. Jejich jména organizátoři představí na konci srpna. "Chtěla jsem, aby letošní ročník byl nejen předáním pomyslných klíčů, ale také oslavou lidí, kteří mají rádi kvalitní televizní tvorbu. Jednodenní ředitelé budou festivalem provázet každý po svém a věřím, že přinesou návštěvníkům úplně nový zážitek," popsala Zlatušková.
Hlavním festivalovým místem bude Divadlo Husa na provázku, další projekce pořadatelé nabídnou v kinosále Televizního institutu v Dominikánské ulici nebo v Divadle na Orlí, kde se také uskuteční konference TV Days.
"Fokus na Island a Nizozemsko doplňuje naši seriálovou mapu o tituly, které běžná nabídka přehlíží, a přitom jsou zcela suverénní," uvedla dramaturgyně Táňa Zabloudilová. Součástí festivalu budou také premiéry letošních seriálových novinek od všech klíčových českých televizních společností. Jako hlavní zahraniční hvězda do Brna přijede režisér Charles McDougall, jenž pracoval na seriálech jako Dům z karet, Tudorovci, Kancl nebo Sex ve městě.